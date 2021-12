Qual foi a seleção do prêmio Brasileirão 2021?

Ato contínuo ao encerramento da edição 2021 do Campeonato Brasileiro, marcado especialmente pelo título do Atlético-MG e pelo rebaixamento de gigantes como Grêmio e Bahia, é a hora das premiações individuais. E após a entrega da Bola de Prata, por parte da ESPN, a segunda-feira reservou também a entrega do Prêmio Brasileirão 2021 para o futebol masculino e feminino.

Como não podia ser diferente, o Atlético-MG saiu como o grande vencedor. Hulk foi eleito como grande craque do Brasileirão, enquanto Cuca recebeu o prêmio de melhor treinador. O Galo também teve a maioria na seleção do campeonato: foram cinco nomes do Alvinegro de BH na lista ideal – que também teve representantes de Flamengo, Palmeiras e Fortaleza.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira, abaixo, como ficou a seleção dos melhores jogadores do Brasileirão 2021.

A #SeleçãoDoBrasileirão2021 tá montada! E aí, curtiu? Parabéns a todos os vencedores! Que timaço! pic.twitter.com/8Fjqvk7sTC — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Lateral-direito: Yago Pikachu (Fortaleza)

Zagueiros: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Junior Alonso (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Volantes: Jair (Atlético-MG) e Edenílson (Internacional)

Meias: Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG)

Atacantes: Hulk (Atlético-MG) e Michael (Flamengo)

Técnico: Cuca (Atlético-MG)

Futebol feminino

Já na modalidade do futebol feminino o Corinthians saiu como grande vencedor. As Brabas do Timão conquistaram o tricampeonato, além de também terem arrematado a Libertadores, e tiveram seis atletas eleitas na seleção das melhores. A palmeirense Bia Zaneratto foi escolhida como craque do campeonato e Arthur Elias, do Corinthians, recebeu o prêmio de melhor treinador.

Confira, abaixo, a seleção do Brasileirão feminino 2021

Essa é a Seleção do #BrasileirãoFemininoNeoenergia! Que time, hein! Que Seleção! pic.twitter.com/RTq0FkToEG — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) December 11, 2021

Goleira: Luciana (Ferroviária)

Lateral-direita: Bruna Calderan (Palmeiras)

Zagueiras: Agustina (Palmeiras) e Erika (Corinthians)

Lateral-esquerda: Yasmin (Corinthians)

Volantes: Ingryd (Corinthians) e Julia Bianchi (Palmeiras)

Meias: Gabi Zanotti e Tamires (ambas do Corinthians)

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras) e Adriana (Corinthians)

Mais artigos abaixo

Técnico: Arthur Elias (Corinthians)