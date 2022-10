Qual é o país com mais títulos de Libertadores conquistados por seus clubes?

A final brasileira de 2022 vai dar ao Brasil seu 22º título da competição, cada vez mais próximo da Argentina

O Brasil garantiu mais um título da Copa Libertadores da América. Mesmo antes da disputa da grande final da competição, que acontece neste sábado (29), às 17h (de Brasília), já é possível saber que um time brasileiro será o campeão, uma vez que a disputa será entre Flamengo e Athletico-PR.

Na terceira final 100% brasileira seguida, o Flamengo pode se tronar tricampeão da Libertadores, ou o Athletico-PR conquistar seu primeiro título. De qualquer forma, o Brasil vai conquistar seu 22º troféu, chegando ainda mais perto de alcançar a Argentina, que acumula 25 conquistas com nove time diferente.

Nos últimos anos, o futebol brasileiro voltou a brigar de perto contra os argentinos para conquistar o posto de país com mais troféus na competição sul-americana. Avantagem dos hermanos ainda é um pouco grande - três títulos -, especialmente porque contam com times que já venceram o torneio em muitas ocasiões.

Para se ter uma ideia, os times brasucas com mais títulos são Santos, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, cada qual com três troféus em sua prateleira - com o Flamengo podendo entrar nessa lista. Dois times argentinos (River Plate e Estudiantes) têm quatro taças, sem contar o Independiente, que tem sete, e o Boca Juniors, que soma seis conquistas.

Países como Peru, Venezuela e Bolívia nunca chegaram ao ponto mais alto pódio da Libertadores.

Veja os países com mais títulos da Libertadores conquistados por seus clubes.