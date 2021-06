Qual é a situação de Facundo Milán e quando ele estreia pelo São Paulo?

Atacante uruguaio foi contratado para jogar no sub-20 do técnico Alex e ficará no banco neste domingo contra o Athlético-PR

O atacante Facundo Milán, do São Paulo, foi contratado para jogar no sub-20 do técnico Alex. Ele está relacionado para a estreia do time no Brasileirão sub-20 neste domingo, em Cotia, às 16h, contra o Athlético-PR, e começará no banco de reservas.

A escalação provável é a seguinte: Felipe; Nathan, Guilherme, Thiagão e Patryck; Pablo, Léo e Pedrinho; Marquinhos, Vitinho e Juan.

Antes da viagem da delegação do time profissional para enfrentar o Ceará, neste domingo, internautas perguntaram nas redes sociais se o uruguaio estava entre os relacioandos. Não é o caso. Ainda não há previsão de estreia do jogador no time profissional.

A contratação de Milán foi feita com aval de Alex e do diretor executivo da base Marcos Biasotto. O São Paulo buscou o uruguaio ex-Defensor para iniciar na base e, dependendo do desempenho, promovê-lo ao profissional.

Milán empolgou torcedores nas redes sociais ao marcar três gols numa goleada do São Paulo sobre o Santos, em um amistoso. Neste domingo, o Tricolor sub-20 estreia em competições oficiais com Alex.