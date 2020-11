Qual é a raça e o nome do cachorro de Lionel Messi?

Saiba tudo sobre o gigante companheiro canino do astro do Barcelona, estrela nas redes sociais da família Messi

Em suas redes sociais, não é raro ver Lionel Messi publicar fotos com sua esposa e filhos, mas quem realmente rouba a cena é o cachorro do atacante, que chama a atenção por seu tamanho e porte físico, mas também pelas interações com o argentino do .

Apresentado por Messi como o “novo membro da família” em janeiro de 2016, quando ainda era um filhote, o pet se tornou estrela de diversas postagens do craque, inclusive em um vídeo que viralizou, onde Léo é visto driblando o empolgado cão diversas vezes.

Qual a raça do cachorro de Lionel Messi?

Hulk é da raça dogue de bordeaux, também conhecida como mastim francês, que remete à sua origem no país europeu. Famosos por seu tamanho avantajado, os cães também se diferenciam por seu pelo curto e avermelhado e seus latidos potentes.

Usados como cães de guarda, em caçadas e até mesmo para transportar carga, os dogues de bordeaux são em geral animais muito leais e dóceis com os seus donos. Podendo passar de 50 kg, os cães têm uma expectativa de vida bastante curta, de cinco a oito anos.

A raça se popularizou com a comédia Uma Dupla Quase Perfeita (Turner & Hooch) de 1989, estrelada por Tom Hanks, que fazia uma dupla policial com Hooch, um Dogue de atrapalhado.

Qual o nome do cachorro do Messi?

O cão do argentino foi batizado de Hulk, em alusão ao personagem dos quadrinhos da Marvel. O nome certamente faz jus à presença impotente do mastim, que aparenta ser ainda maior quando está próximo ao “baxinho” Messi ou seus filhos.

Veja fotos da família Messi com Hulk: