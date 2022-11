Qual é a premiação da Copa do Mundo? Quanto receberá o campeão?

Campeão da Copa do Mundo irá embolsar quantia astronômica; veja valores

A Copa do Mundo 2022, a ser disputada no Qatar, está logo ali! Durante um mês, 32 seleções vão disputar a maior competição futebolística de todas, brigando pelo título de melhor seleção do mundo. E, além da taça, vencer - e até mesmo participar - do Mundial também é financeiramente interessante, com ótimos valores de premiação sendo pagos.

Durante o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, a Fifa anunciou que no torneio, ao todo, o valor das premiações ultrapassará os R$ 2 bilhões. Além disso, mais um valor extra será pago, uma vez que cada seleção participante terá também uma ajuda de custo de US$ 1,5 milhão, o equivalente a cerca de R$ 6,7 milhões, para os gastos com a preparação para o Mundial.

Segundo os números, valor total gasto pela Fifa será 10% a mais em relação a Copa do Mundo da Rússia. E a maior parte da premiação, logicamente, vai ser destinada ao campeão, dono de uma recompensa de 42 milhões de dólares (R$ 192 milhões).

Conforme relatado pela Fifa, todas as seleções classificadas possuem direito à premiação. Dessa forma, o mínimo que cada uma das equipes vai embolsar será na casa dos 9 milhões de dólares (R$ 42 milhões). Mesmo com as cifras altas, o principal objetivo no Qatar ainda será levantar o troféu mais cobiçado do futebol.

Quais são as premiações da Copa do Mundo?

Campeão: 42 milhões de dólares (R$ 192 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 140 milhões)

Terceiro lugar: 27 milhões de dólares (R$ 126 milhões)

Quarto lugar: 25 milhões de dólares (R$ 116 milhões)

5º ao 8º lugar (eliminados nas quartas de final): 17 milhões de dólares (R$ 79 milhões)

9º ao 16º (eliminados nas oitavas de final): 13 milhões de dólares (R$ 60 milhões)

17º ao 32º (eliminados na fase de grupos): 9 milhões de dólares (R$ 42 milhões)

O Brasil terá alguma premiação extra, caso seja campeão?

Reeleito para a presidência da Conmebol, Alejando Domínguez revelou que o possível título de uma seleção sul-americana vai resultar em uma bonificação alta. Neste cenário, a “seca” de títulos do continente, que dura desde 2002, possui um incentivo extra para ser encerrada.

“Proponho que hoje aprovem que a Conmebol tenha um bônus adicional ao prêmio da Fifa para a seleção sul-americana que vencer a Copa do Mundo. A Conmebol pode dar um prêmio de US$ 10 milhões (R$ 47 milhões) para a seleção sul-americana campeã“, disse.