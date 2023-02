Qual é a pior campanha de um time brasileiro no Mundial de Clubes da Fifa?

O Flamengo perdeu na semifinal contra o Al HIlal, e agora terá pela frente a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes

A época em que o time campeão da Libertadores passava meses ou semanas pensando em como seria o confronto contra o campeão europeu, no Mundial de Clubes, parece estar cada vez mais distante. Ao menos, deveria estar. Afinal de contas, nos últimos anos os campeões sul-americanos caíram nas semifinais em seis ocasiões. A mais recente delas aconteceu em 2023, com o Flamengo sendo eliminado da edição 2022 do torneio após derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Agora resta aos rubro-negros o duelo de terceiro lugar. Em jogo, não apenas um bom resultado no duelo que resta: o Flamengo joga para não igualar a marca do Palmeiras de 2020, que ao ser derrotado pelo Al Ahly, do Egito, tornou-se o primeiro campeão da Libertadores a ficar na quarta posição do torneio da Fifa.

Getty

Nas decisões de terceiro lugar anteriores, que contaram com clubes sul-americanos, o histórico é amplamente favorável aos campeões da Libertadores: em 2010 o Internacional bateu o Seongnam, da Coreia do Sul, por 4 a 2; em 2012 o Atlético-MG venceu os chineses do Guangzhou Evergrande por 3 a 2; o Atlético Nacional precisou da disputa de pênaltis para superar o América do México, em 2016, e o River Plate goleou o Kashima Antlers em 2018.