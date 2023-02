Os times brasileiros que perderam na semifinal do Mundial de Clubes

No total, três clubes do Brasil não conseguiram avançar para a a grande decisão do torneio

O Mundial de Clubes da Fifa é a maior obsessão das equipes sul-americanas, mas nos últimos anos chegar até a final não foi tarefa das mais fáceis. Se no início os duelos contra times de outras confederações (exceção aos da Europa, cujo representante disputa a outra chave semifinal) eram tratados como “obrigação”, e derrotas vinham com o rótulo de “vexame”, muita coisa mudou. Três clubes brasileiros já ficaram no meio do caminho e não conseguiram alcançar a grande decisão.

A primeira vez que o campeão da Libertadores não conseguiu avançar para a final do Mundial de Clubes foi em 2010, quando o Internacional foi derrotado pelo Mazembe, da República Democrática do Congo, por 2 a 0. Três anos depois, em 2013, o Atlético-MG foi derrotado pelo Raja Casablanca, do Marrocos. A última vez em que um time brasileiro disputou a competição e não conseguiu avançar das semis para a grande decisão foi em 2020, quando o Palmeiras caiu para os mexicanos do Tigres.

Considerando todos os representantes sul-americanos, o Atlético Nacional (em 2016 foi eliminado pelo Kashima Antlers, do Japão) e o River Plate (em 2018 perdeu a semifinal contra o Al Ain, dos Emirados Árabes) também não conseguiram chegar à grande final. Agora em 2023, o Mundial de Clubes de 2022 tem o Flamengo como representante da Conmebol. Os rubro-negros enfrentam o Al Hilal na semifinal.