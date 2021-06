Qual deve ser o próximo time de Sergio Ramos após sair do Real Madrid?

O clube merengue já anunciou que o veterano não ficará para a próxima temporada

É oficial: após mais de 15 anos no Real Madrid, Sergio Ramos não defenderá as cores do clube merengue para a temporada 2021/22.

A equipe divulgou a decisão de não renovar o contrato do defensor em um comunicado oficial publicado em suas redes sociais. Agora, o zagueiro de 35 anos está no mercado e procura uma nova casa.

Assim, fica o questionamento: qual será o destino de Sergio Ramos após deixar o Real Madrid? Quais são os principais interessados e quem corre por fora na briga para assinar com o veterano?

O favorito para fechar a contratação, ao menos nesse momento, parece ser o PSG. O rumor de que o espanhol reforçaria o setor defensivo do clube parisiense já corre faz algum tempo na mídia. Perguntado sobre, o treinador Mauricio Pochettino não descartou nenhuma possibilidade e deixou claro que Ramos seria muito bem vindo no Parc de Princes.

Outra equipe que estaria interessada em Sergio Ramos, segundo informações da ESPN, seria o Manchester City. Tendo em John Stones, talvez, a grande fraqueza de seu time titular, Pep Guardiola teria dado sinal verde para que a diretoria dos Citizens fosse atrás do veterano. Importante lembrar que os ingleses já perderam Eric García para o Barcelona nesta janela de transferências.

Dois outros clubes também já teriam contactado o defensor. Um deles seria o Chelsea, atual vencedor da Liga dos Campeões. De acordo com o programa de TV espanhol El Partidazo de COPE, o time londrino, assim que ficou sabendo de sua saída do Real Madrid, entrou em contato com o zagueiro para saber a sua pedida salarial. O desejo de Thomas Tuchel seria juntar Rudiger, Thiago Silva e Ramos em uma linha de três zagueiros.

A segunda opção seria o Sevilla. A proposta do time da Andaluzia seria de dois anos, além de também contar com permanência do jogador no clube mesmo após a sua aposentadoria. Vale lembrar que Sergio Ramos foi revelado pelo Sevilla, mas só atuou em uma temporada pelos profissionais no Ramón Sánchez Pizjuán antes de ser negociado com o Real Madrid.