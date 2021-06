Por que Sergio Ramos deixou o Real Madrid?

Ramos: "Nunca fui informado de que a oferta tinha data de validade. Quando eu aceitei a oferta, soube que ela expirou."

O Real Madrid anunciou que Sergio Ramos está de saída do clube nesta temporada. O jogador não terá seu contrato renovado e está livre no mercado para encontrar uma nova equipe.

A coletiva de imprensa foi marcada pela presença da diretoria do clube, a família do jogador e os títulos conquistados por ele. Ramos foi perguntado sobre sua passagem pelo Real Madrid, os motivos de sua saída, propostas e mais. A Goal te mostra tudo.

Por que Sergio Ramos não ficou no Real Madrid?

O zagueiro explicou que o motivo de sua saída do clube não foi motivada por dinheiro, mas sim pelo tempo de contrato oferecido pelo Real Madrid:

Condições da renovação: "Quero deixar claro que nunca quis sair, sempre quis ficar. O clube me ofereceu a renovação, mas o Coronavírus atrasou tudo. Nos últimos meses o clube me ofereceu uma oferta de um ano com um salário menor. Dinheiro nunca foi um problema. O presidente sabia disso pela minha boca. Foi uma questão de anos: eles me ofereceram um ano e eu queria dois.”

Sonho de despedida: “Teria gostado de me despedir no estádio, mas com essa despedida do clube e do presidente. Não podia ser melhor. Foi com os meus troféus, com a minha família. As circunstâncias são o que são e o Coronavírus restringe. É um evento muito especial."

Se o Real Madrid te tratou mal: "Aceitei a proposta, mas consideram que meu tempo acabou e é isso que temos que aceitar. Estou orgulhoso do que consegui, da etapa e desta aliança de 16 anos que vai ser muito difícil igualar. Ganhamos muitas coisas e guardo essa memória.”

Veja outras declarações da coletiva de despedida de Sergio Ramos

O presidente Florentino Pérez foi o primeiro a falar:

Agradecimento: “Hoje não é um dia fácil. Não vou esquecer aquele dia 8 de setembro de 2005, quando Sergio Ramos chegou ao estádio Santiago Bernabéu para se apresentar. Ele tinha 19 anos e uma vontade imensa de conquistar o mundo. Era minha primeira contratação espanhola, a de um menino de Camas com enorme força.”

“A contratação não foi fácil, mas estávamos convencidos de que marcaria uma era. 16 anos se passaram, caro Sergio, e neste tempo você desenhou uma das carreiras mais espetaculares neste clube. Sinto-me orgulhoso. Você é uma referência para nossos torcedores e uma lenda. Aqui você se formou como jogador e foi capitão.”

“Obrigado por defender este escudo e esta camisa, por deixar sua alma em cada jogo. Você sempre será o homem da “Décima”. Hoje, todos os Madridistas, e eu, muito especialmente, agradeço por tudo o que você deu e por aumentar a história deste clube. Durante esse tempo você foi alguém especial para mim, então eu desejo que vocês sejam felizes juntos. Onde quer que esteja. Esta será sempre a sua casa.”

Sergio Ramos tomou a palavra, e chorou quando Florentino Pérez entregou a insígnia do Real Madrid

Mensagem: "Chegou um dos momentos mais difícieis da minha vida, nunca se está preparado para dizer adeus ao Real Madrid. Obrigado em primeiro lugar à minha família, por me aguentar e respeitar. Quero agradecer ao meu clube, meu presidente, meus companheiros, meus treinadores, todos os funcionários do clube, considero vocês uma família. Eu olho para o seu rosto e é inevitável que eu não me emocione. E claro, agradeço aos torcedores: eles me levaram aos bons momentos, e nas más.”

Definição de sua trajetória: “Viemos de um acontecimento muito emocionante, especial, familiar e próximo. Já tive palavras de agradecimento a todos e agora também tenho para a mídia, que com críticas e elogios, me ajudou a aprender. Espero resolver todas as dúvidas que existiram, tenho todo o tempo do mundo. Eu me definiria com pureza. Cada minuto com este escudo fui eu, deixei minha alma por esta entidade. É assim que quero ser lembrado. Com virtudes e defeitos, mas uma pessoa íntegra.”

Se ele assinaria com o Real novamente se voltasse ao passado: "Claro. Saindo do Sevilla como saí, hoje eu daria uma coletiva de imprensa."

Relacionamento com o presidente: “Não me arrependo de jeito nenhum. É com seus pontos fortes e fracos. Nossa relação sempre foi extraordinária, foi entre pai e filho. Ele me fez viver este sonho. Ele trouxe para Madri e eu irei me lembrar dele assim. Não direi nada contra ele. Sempre há discrepâncias nas famílias e cada um zela pelos seus interesses. Mantenho o seu amor e este último abraço na coletiva. E não quero nenhum tipo de confronto, mas, sim, gosto de falar a verdade."

Críticas: "Os jogadores que têm de falar são em campo, não fora. Sempre fui esse tipo de jogador, claro que em coletivas de imprensa, apresento a minha melhor versão do campo. Com lesões considerava isso impróprio para sair e falar porque a minha equipe estava jogando o campeonato e a Liga dos Campeões quando derem opiniões ou informações, compare-as. O clube, há três ou quatro meses, sabia que o meu problema não é econômico. Queria dois anos para ter continuidade e tranquilidade para mim e para minha família, que penso ter conquistado. Outra etapa está começando. ”

Se arrependeu de não ter aceitado a oferta antes: "Devido às circunstâncias do Coronavírus, tudo mudou dos dois lados. Foi preciso tomar uma decisão, mas nunca fui informado de que a oferta tinha data de validade. Quando eu aceitei a oferta, soube que ela expirou. Respeito muito, mas fiquei surpreso."

Por que a oferta foi retirada: "Não é uma pergunta que eu deva responder porque não sei os motivos pelos quais não foi falada. Em período de negociação o que é solicitado muda. Houve um tratamento amigável dentro do que é uma negociação.”

Sevilla ou Barcelona: “Não pensamos em nenhuma equipe. Desde janeiro recebemos alguns telefonemas de clubes interessados, mas não tínhamos intenção de deixar o Real Madrid. O Sevilla é o clube da minha vida juntamente com o Real Madrid, mas não penso nessa opção. Eu não iria ao Barça, é um não retumbante como o novo Bernabéu. Hoje não é dia para falar do futuro, não sei para qual equipe eu vou, não tocamos no assunto e não sei se vou jogar na Espanha.”

França ou Inglaterra: "O importante não é o lugar, mas com quem. Estar unido é uma das minhas grandes forças."

Nos últimos seis meses: “Não foram fáceis porque a minha plenitude de felicidade é quando entro em campo. Estou recuperado, maravilhoso, e com vontade de competir...Gostaria de ter estado aqui muitos mais anos, de ter esse tempo que talvez tenham tido outros. Madrid é minha casa, minha família, minha escola e sempre será minha casa. Ramos vai voltar. ”

Ancelotti, Zidane e Luis Enrique: "É inteligente fazer três perguntas em uma. Desde que ele saiu como treinador do Real Madrid, Ancelotti e eu sempre tivemos uma amizade acima da relação possível. Liguei para ele para parabenizá-lo quando ele voltou, nada mais , não houve outra conversa. Guardo muito carinho por tudo que vivemos. Zidane conquistou não só ser o melhor treinador da história e da minha carreira. Tenho um carinho por ele em dobro. Ele é um dos grandes, Ele sempre terá um espaço no meu coração. Eu amo como se ele fosse da família. Eu entendo Luis Enrique perfeitamente. Estou fisicamente bem de novo e vou tentar mostrar o meu melhor nível para voltar a representar a minha seleção. Me entristece não estar na Eurocopa, mas vou lutar para recuperar o meu melhor nível.”

Próxima equipe: "Hoje não é dia de falar de futuro. Quando tiver algo novo, também serei o primeiro a contar. Ainda não sei para qual equipe eu vou."