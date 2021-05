Pochettino despista sobre Sergio Ramos no PSG, mas diz: 'Queremos melhorar'

Treinador não descarta investida do clube francês no zagueiro do Real Madrid no fim da atual temporada

O técnico Mauricio Pochettino falou sobre os rumores que ligam o experiente Sergio Ramos como possível reforço do Paris Saint-Germain . O futuro do zagueiro espanhol é especulado nesta reta final de temporada. O contrato do atleta com o Real Madrid se encerra no final de junho. O clube e o capitão do time merengue ainda não chegaram a um acordo sobre a prorrogação do vínculo, e clubes como o PSG estão de olho na situação do jogador.



Pochettino se recusou a confirmar se o PSG vai tentar a contratação de Sergio Ramos, mas admitiu que o clube estará no mercado em busca de reforços de alta qualidade após uma campanha turbulenta nesta temporada.

“Sergio Ramos no PSG? Não vou responder porque tudo pode ser mal interpretado... Sergio é um jogador do Real Madrid”, disse o treinador.

“Mas o que posso dizer é que, como qualquer equipe, queremos melhorar em todas as posições”.



O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, deseja a permanência de Sergio Ramos na equipe. No entanto, o técnico, recentemente, não trouxe novidades sobre o assunto.

“Quero ser honesto e devo dizer que não sei o que vai acontecer com ele”, disse o treinador. “Queremos que ele fique aqui. Ele sempre será um jogador importante e quero que continue aqui, é o que direi como treinador”.



Em uma entrevista em abril, o presidente do clube merengue, Florentino Perez, foi igualmente vago quando questionado sobre Ramos.

"Eu amo Sergio Ramos, mas estamos em uma situação financeira muito ruim no Real Madrid", disse.

"Ninguém aposta dinheiro neste clube. Ele vai deixar o clube? Eu não disse isso... muitas coisas podem acontecer", completou.

O capitão do Real sofreu uma nova lesão na última semana, afetando sua participação ao fim desta temporada na equipe, e também colocando em dúvida até mesmo a participação na Eurocopa.