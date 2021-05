Lesões e final de contrato ameaçam sequência de Sergio Ramos no Real

Ao fim de sua 16ª temporada pelo clube, zagueiro vem sofrendo com lesões, enquanto aguarda novo contrato

A temporada de 2020/21 foi dura para Sergio Ramos. Conforme vê seu contrato com o clube espanhol chegar ao fim, o zagueiro sofre com uma série de problemas físicos, que o deixaram fora de campo durante momentos importantes.

Ramos voltou a campo na última quarta, no duelo do Real Madrid contra o Chelsea pelas semis da Liga dos Campeões. Visivelmente sem ritmo, o defensor pouco pode fazer na derrota por 2x0, que tirou os Merengues da decisão da Champions.

A situação se agravou com o anúncio do Real Madrid neste sábado (8) de uma nova lesão de Sergio Ramos, desta vez no joelho esquerdo. Ainda não há previsão de retorno, mas o zagueiro perderá a importante partida do domingo, contra o Sevilla, que pode valer a liderança da La Liga.

Próximo de seu jogo de número 700 pelo Real e em sua 16ª temporada pelo clube, Ramos não teve seu contrato renovado, e ainda parece longe de um acordo, mesmo com o temor de um episódio similar ao ocorrido com Cristiano Ronaldo, que terminou por deixar o time.

Em suas redes sociais, Ramos comentou a lesão e as dificuldades na atual temporada. Em 2021, dos 26 jogos disputados pelo Real, o zagueiro atuou em apenas cinco, ausência sentida no sistema defensivo.

“Se tem algo que me machuca, é não poder ajudar o time em partidas importantes, e não poder retribuir o amor e energia que vocês (torcedores) me transmitem no campo”, publicou Ramos.

“No momento, não posso fazer nada além de ser sincero, trabalhar duro na recuperação e torcer para o time com toda minha alma”, finalizou.

Aos 35 anos de idade, o espanhol se aproxima de se tornar um “agente livre” no mercado, e é observado de perto pelos atentos Manchester United e Paris Saint-Germain, que buscam zagueiros experientes e vitoriosos, atributos que não faltam a Ramos.