Qual deve ser o futuro de Jemerson após contrato com o Corinthians?

Com vínculo até o fim de junho de 2021, Jemerson não deve renovar com o Corinthians. Veja o que pensam o zagueiro e seu estafe no mercado da bola

Fora dos planos do Corinthians, o zagueiro Jemerson ainda não tem uma definição sobre o seu futuro no mercado da bola. O jogador, que tem vínculo no CT Joaquim Grava até o fim do mês, aguarda ofertas para decidir o que será feito na carreira.

O defensor de 28 anos recebeu uma consulta do Atlético-MG logo após a confirmação de Cuca para a vaga de Jorge Sampaoli, mas as conversas não avançaram à época. Não há tratativas visando esta situação no momento.

Hoje sem uma definição sobre o seu futuro, o jogador só pretende se movimentar com o seu estafe ao fim do contrato com o Corinthians, que não tem desejo de renovação por causa do elevado salário - acima do teto de R$ 600 mil estipulado.

Jemerson pretende decidir com calma, a partir de agora, o que fará em sua carreira. O estafe do jogador procura algumas alternativas no mercado da bola, visando o futuro.

O zagueiro se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ainda não tem data confirmada para o retorno aos gramados. Ele iniciou o processo de transição nesta semana e faz trabalhos de recondicionamento físico e fisioterapia para melhora do problema.

Revelado pelo Atlético-MG em 2014, Jemerson foi negociado ao Monaco (FRA) em 2016. Na temporada passada, foi repassado ao Corinthians e ficará livre no mercado a partir de junho.