Qual deve ser o futuro de Neymar após a Copa do Mundo?

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 recolocou o camisa 10 no centro das atenções do futebol brasileiro. Depois de retornar ao Santos no início de 2025 para recuperar espaço e voltar ao radar da seleção, o atacante agora vive um novo momento de expectativa: o que acontecerá com sua carreira após o Mundial? Internamente, o Santos trabalha com tranquilidade e não demonstra receio imediato de perder seu principal astro ao fim da competição.

De acordo com informações do ge, o clube santista se sente protegido pela renovação assinada em janeiro deste ano, que estendeu o vínculo de Neymar até dezembro de 2026. Apesar disso, dirigentes reconhecem que o cenário pós-Copa naturalmente abre margem para dúvidas e possibilidades envolvendo o futuro do jogador. A avaliação no Santos é de que o atacante voltou ao Brasil muito motivado pelo sonho de disputar mais um Mundial, objetivo que acabou alcançado com a convocação de Carlo Ancelotti na última segunda-feira (18).

Mesmo com contrato vigente, a hipótese de uma transferência internacional após a Copa não é descartada nos bastidores. Antes mesmo de deixar o Al Hilal, o mercado da MLS aparecia como um dos destinos mais fortes para Neymar em um possível planejamento de reta final de carreira. O futebol dos Estados Unidos segue sendo visto como uma alternativa atrativa tanto pelo aspecto comercial quanto pela possibilidade de atuar em uma liga menos desgastante fisicamente. Até o momento, porém, não há qualquer negociação oficial em andamento.

Enquanto o futuro segue indefinido, o Santos tenta administrar o presente em meio a uma temporada turbulenta. O clube vem oscilando dentro de campo no Brasileirão, onde ocupa a 16ª posição, e na Copa Sul-Americana, onde ainda tem chance de se classificar para a fase de mata-mata caso ganhe do San Lorenzo no confronto desta terça-feira (20). Se garantir os três pontos, o Peixe ficará empatado com o Deportivo Cuenca e o próprio San Lorenzo, deixando para a última rodada a resolução das duas equipes que avançarão na competição.

Na última partida do Peixe no Brasileirão, contra o Coritiba, Neymar sofreu um edema na panturrilha direita e dificilmente fará mais jogos oficiais antes da apresentação à seleção brasileira, marcada para o dia 27 de maio. Depois da tão sonhada convocação, a atenção do atleta se volta completamente para a recuperação e preparação visando a Copa do Mundo.

No Santos, existe o entendimento de que o desempenho do camisa 10 no torneio poderá influenciar diretamente os próximos passos da carreira do atacante — seja em uma permanência no futebol brasileiro, seja em uma nova aventura internacional após o fim do Mundial. Mesmo com o contrato até dezembro de 2026, não se sabe o que o futuro aguarda para a carreira do jogador de 34 anos.