Qual a escalação do Santos contra o Grêmio?

Fábio Carille ainda busca a primeira vitória no comando do Santos. Em cinco partidas, foram três empates e duas derrotas desde a sua chegada

O Santos recebe o Grêmio, na tarde deste domingo (10), na Vila Belmiro. O Peixe deve ter um time semelhante ao do empate contra o São Paulo, na última quinta-feira (7), no Morumbi. A única diferença é a entrada de Lucas Braga na vaga de Felipe Jonatan.

Fábio Carille tem apostado no Santos com três zagueiros, sendo Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo atuando no setor. O trio deve seguir exercendo a função no jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

A comissão técnica ainda não contará com seis jogadores. Estão fora de combate John, Kaiky, Luiz Felipe, Robson Reis, Sandry e Kevin Malthus. Todos estão entregues ao departamento médico e não reúnem condições de atuar.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão.

O Santos é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos conquistados. O Grêmio é o 19º, com 23 pontos.

O Peixe tenta evitar a pior série de jogos sem vitórias do time na história dos pontos corridos. Já são nove partidas do Brasileirão sem somar três pontos. A última vez foi pela 14ª rodada, diante da Chapecoense.