Qual a escalação do Palmeiras contra o Bahia?

Treinador tem vários desfalques para enfrentar o Bahia em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Abel Ferreira tem dificuldades para montar a escalação do Palemiras diante do Bahia, na noite desta terça-feira (12), pela 26ª rodada do Brasileirão. Com vários desfalques, o técnico precisará mexer no time. Ele, no entanto, contará com os retornos de Felipe Melo e Gabriel Menino, que estavam suspensos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A comissão técnica vê quatro atletas entregues ao departamento médico. O lateral direito Marcos Rocha tem uma lesão na coxa direita, o lateral direito Mayke fez uma cirurgia no joelho, o volante Danilo se recupera de canelite, e o meio-campista Zé Rafael tem um trauma no tornozelo direito.

Outros três jogadores foram convocados por suas seleções para atuar pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. O goleiro Weverton está com a seleção brasileira, o zagueiro Gustavo Gómez defende o Paraguai, e o lateral esquerdo Joaquín Piquerez atua pelo Uruguai.

Mesmo com vários desfalques, as principais dúvidas de Abel Ferreira estão no setor ofensivo, com Wesley, Rony, Gabriel Veron, Deyverson e Luiz Adriano brigando pelas vagas que restam na equipe.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 39 pontos, 14 atrás do Atlético-MG, que está na primeira colocação. O Flamengo, vice-líder, soma 22 pontos.