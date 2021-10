Qual a escalação do Internacional contra a Chapecoense?

Com voltas de Taison e Víctor Cuesta, Colorado se prepara para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio

Sem vencer há duas partidas, o Internacional busca os três pontos para seguir na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O técnico Diego Aguirre conta com os retornos de Taison e Víctor Cuesta para formar a equipe no jogo que acontece às 11h (de Brasília) deste domingo (10) no estádio Beira-Rio.

O camisa 10 se ausentou do empate contra o Ceará por sintomas gripais. Na ocasião, ele não viajou com o elenco para o jogo na Arena Castelão e permaneceu em Porto Alegre. O zagueiro, por sua vez, cumpriu suspensão e foi substituído por Gabriel Mercado. Ele deve formar a zaga ao lado de Bruno Méndez.

O técnico Diego Aguirre ainda terá alguns desfalques para o compromisso. Paolo Guerrero se recupera de lesão no joelho direito, Edenilson foi convocado por Tite para defender o Brasil, Carlos Palacios está à disposição da seleção chilena, Rodrigo Moledo faz preparação física, e Vinícius Mello se recupera de fratura no pé esquerdo.

Provável escalação do Inter: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal (Maurício), Taison e Patrick; Yuri Alberto.

O Internacional é o oitavo colocado do Brasileirão, com 33 pontos, quatro a menos que o Corinthians, último do grupo dos seis primeiros colocados – último com vaga garantida para a Libertadores.

A Chapecoense é a 20ª colocada, com 12 pontos conquistados, 14 a menos que o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento.