Qual a escalação do Grêmio contra o Atlético-MG?

Vivendo uma situação complicada na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um desafio para lá de complicado nesta quarta-feira (3). Em jogo atrasado da 19ª rodada, o Tricolor, às 21h (de Brasília), entra em campo para enfrentar o líder Atlético-MG no Mineirão. Mesmo com poucos desfalques, Vagner Mancini deve promover algumas alterações na equipe titular.

Ocupando a vice-lanterna do Brasileirão, o Grêmio ainda tem os dois jogos contra o líder Atlético-MG para fazer. Nesta quarta (3), o primeiro deles será realizado, repondo o atraso da 19ª rodada, e o Tricolor precisa vencer para sonhar com uma reação rápida a fim de evitar a queda.

Seguindo a briga pela permanência, o Grêmio quer voltar a vencer depois de dois jogos com derrotas e, para isso, deve ir à campo com algumas mudanças na equipe titular. Além dos desfalques, Vagner Mancini pode optar por fazer algumas mexidas no time, com o objetivo de melhorar o desempenho.

Suspensos, Kannemann e Jean Pyerre aparecem como os dois únicos desfalques. Na zaga, o substituto deve ser Ruan, enquanto no meio, reforçando a marcação o volante Lucas Silva deve fazer companhia a Thiago Santos e Villasanti.

Como opção, Ferreira deve aparecer como titular do meio para frente, herdando a vaga de Alisson. Além disso, voltando de suspensão, Rafinha e Borja voltam a aparecer entre os onze.

Desta forma, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Galo tem: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e VIllasanti; Douglas Costa, Ferreira e Borja.

Pendurados e correndo o risco de desfalcar o Grêmio na próxima partida desta luta contra o rebaixamento estão: Rodrigues, Victor Bobsin, Diego Souza, Fernando Henrique, Darlan, Mateus Sarará, Vanderson e Thiago Santos. Desta lista, se alguém receber um cartão amarelo hoje, não poderá jogar o Gre-Nal do final de semana.