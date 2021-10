Qual a escalação do Flamengo contra o Athletico-PR?

O Rubro-Negro entra em campo neste quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

Chegou a hora de decidir quem irá para a final da Copa do Brasil: após empate no primeiro jogo, o Flamengo recebe o Athletico-PR nesta quarta (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas semifinais da competição.

O treinador Renato Gaúcho tenta afastar princípio de má fase e chegar à final: são três jogos sem vencer na temporada, com o Atlético-MG se distanciando na liderança do Brasileirão.

Obviamente, o Flamengo vai com tudo para o jogo de logo mais: Gabigol e Bruno Henrique, de volta, estão confirmados e vão para o jogo, após ficarem algumas partidas de fora, lesionados. Mas nem tudo são flores para o Rubro-Negro.

Gabigol está de volta ao time titular do Flamengo (FOTO: Getty Images)

Renato terá problemas para montar o grupo que vai a campo: Arrascaeta e Pedro estão lesionados e David Luiz não foi inscrito na competição.

A tendêncie é que Diego volte ao time titular e libere Andreas Pereira para fazer a função no meio de campo, junto de Éverton Ribeiro. Já a dupla de zaga deve ter Rodrigo Caio e Léo Pereira.

O Flamengo de Renato Gaúcho deve ir a campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.