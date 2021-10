Qual a escalação do Corinthians contra o Sport?

Timão não terá três jogadores contra o Sport, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Willian é um dos desfalques do time de Sylvinho

Invicto há dez partidas no Brasileirão – com cinco vitórias e cinco empates –, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Sport na tarde deste sábado (9) com ao menos três desfalques. Willian é a grande perda do time de Sylvinho para o jogo válido pela 25ª rodada do principal torneio nacional.

Willian será poupado pela comissão técnica depois de sentir um incômodo na coxa esquerda. O jogador se queixou do desconforto muscular após a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, na última terça-feira (5).

Além dele, o técnico Sylvinho não contará com outros dois atletas: os meio-campistas Roni e Ruan Oliveira. O primeiro se recupera de entorse ligamentar no joelho direito, enquanto o segundo passou por uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo.

Em que pese as ausências, o atacante Róger Guedes estará à disposição. O jogador de 25 anos foi eleito o destaque de setembro no Campeonato Brasileiro e seguirá como titular do time paulista, atualmente na quinta colocação, com 37 pontos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô.