Qual a escalação do Atlético-MG contra o Inter?

O duelo ocorre neste sábado (02), às 21h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja o provável elenco do Galo para o jogo

O Atlético-MG enfrenta o Internacional, no Mineirão, neste sábado (02), às 21h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Derrotado para o Palmeiras na Libertadores, o Galo se preocupa agora com o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Caso vença e o Palmeiras e o Fortaleza percam os jogos, o Galo pode abrir uma vantagem de 11 pontos na liderança. Atualmente, está com 46 pontos, enquanto

Para o jogo contra o Inter, o Atlético possui algumas perdas por lesões, incluindo Eduardo Vargas, tornozelo, e Diego Costa, contusão muscular. A dupla de zaga deve continuar sendo Junior Alonso e Nathan Silva, mesmo após a má atuação contra o alviverde paulista na Libertadores.

O provável elenco do Galo para o duelo contra o Internacional: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Savarino.

Além das lesões, Hulk, Savarino, Sasha e Dodô estão amarelados. Caso sejam punidos com o cartão neste jogo, não poderão atuar no duelo contra a Chapecoense no dia 06 de outubro.

O jogo será transmitido no SporTV (menos MG) e no Premiere (em todo Brasil).