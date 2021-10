Qual a escalação do Atlético-MG contra o Ceará?

O Galo vai com força máxima para esse duelo, contando apenas com as ausências de Guilherme Arana e Júnior Alonso no time titular

O lider do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, volta a entrar em campo neste fim de semana. O Galo recebe o Ceará em busca de mais três pontos para disparar na liderança. O técnico Cuca ainda terá os desfalques dos jogadores que estão com suas seleções, como Guilherme Arana e Júnior Alonso, para o duelo deste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

Atual lider do campeonato, o Galo apenas empatou com a Chapecoense na rodada passada. O time foi buscar um empate no fim da partida, que terminou em 2 a 2. A expectativa, agora, é que o time mineiro recupere esses pontos em casa, com sua torcida.

Além de querer uma boa vitória contra o Ceará, o Galo torce pelo tropeço de Palmeiras e Flamengo como na rodada passada - já que o Verdão saiu derrotado para o América-MG, e o Flamengo apenas empatou com o RB Bragantino.

O Atlético-MG contará com a volta de alguns jogadores importantes. Zaracho, que estava suspenso, retorna para a equipe - possivelmente no time titular. Savarino, que não viajou para o duelo passado, também está de volta.

Com isso, o técnico Cuca deve manter a mesma formação da defesa que empatou com a Chapecoense, incluindo Igor Rabello e Dodô. O treinador, também, pode contar com a volta de Douglas Costa, que estava de fora desde a partida de volta da semifinal da Libertadores.

Portanto, o Galo vai com força máxima para esse duelo, contando apenas com as ausências de Guilherme Arana e Júnior Alonso no time titular.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno (Sasha ou Savarino) e Hulk.

O Atlético-MG está na primeira posição do Brasileirão, com 50 pontos. Com uma distância de 11 pontos para os segundos colocados Flamengo e Palmeiras, respectivamente.