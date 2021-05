Quando começa o Brasileirão Série C 2021? Quando termina a edição?

A terceira divisão inicia agora em maio e terá a final só no final do ano

A Série C do Campeonato Brasileiro está se aproximando. A Terceira Divisão, neste ano, tem a programação de acontecer de acordo com o calendário tradicional do futebol brasileiro, começando e terminando no mesmo ano - diferente do que aconteceu na temporada passada por conta da pandemia de Covid-19.

Assim como as séries A e B, a Série C está marcada para começar no último final de semana de maio. A competição, que precisa de 26 datas para ser realizada, deve ser encerrada no final de novembro, se tudo for como o esperado.

Ao todo, são três fases a serem disputadas. A primeira é a fase de grupos, com 18 rodadas. Aqui, os 20 times estão divididos em dois grupos de dez, e enfrentam as equipes do mesmo grupo, em turno e returno. Para a segunda fase, os quatro melhores de cada, são divididos novamente em grupos, para a disputa de um quadrangular, também em turno e returno - ou seja, mais seis rodadas.

Por fim, o líder de cada um dos dois quadrangulares se classifica para a final. A decisão também acontecem em dois jogos, com mandos alternados.

Quando começa e quando termina a Série C?

De acordo com o calendário da CBF, a Terceira Divisão vai começar no dia 29 de maio, com os jogos da primeira rodada da fase de grupos. No dia 2 de outubro está programado o início dos quadrangulares e, nos dias 14 e 21 de novembro, devem ser realizados os dois jogos da final.

As datas, porém, são programadas, podendo sofrer alterações, principalmente pelo fato de que o Brasil ainda está em situação crítica em relação à pandemia de Covid-19.

Primeira Fase (grupos)

29 de maio a 26 de setembro (18 datas)

Segunda Fase (quadrangulares)

2 de outubro a 7 de novembro (6 datas)

Terceira Fase (final)

14 de novembro a 21 de novembro (2 datas)

Jogos da primeira rodada da Série C:

Grupo A

Manaus x Santa Cruz

Floresta x Jacuipense

Altos x Volta Redonda

Botafogo-PB x Ferroviário

Tombense x Paysandu

Grupo B