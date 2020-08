Saiba mais sobre empresa chinesa que sonha em levar Messi para a Inter

Sempre ambiciosa, a Suning quer ter o melhor do mundo em seu time mais famoso

Umas das três empresas mais valiosas da , proprietária majoritária da e em busca de coisas ainda maiores, esta é a Suning, que pretende levar Lionel Messi para a Itália. Para os dirigentes da multinacional, esta é a melhor maneira de alavancar o time para que se torne uma das maiores potências mundiais.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A operação para seduzir Messi é ousada, cerca de € 260 milhões (em torno de R$ 1,5 bilhão), segundo o La Gazzetta dello Sport. Mas para um empresa que não trabalha com o conceito de "impossível", isto não é nada - ainda mais considerando o faturamento de US $ 77,24 bilhões que teve em 2019, algo próximo a R$ 390 bilhões no câmbio atual.

Mais times

Para anunciar a partida entre Barcelona x Napoli, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a imagem de Messi foi refletida no famoso Duomo de Milão e os torcedores já começaram a imaginar o que mais isso poderia significar.

Foto: PPTV

Zhang Jindong, de 57 anos, classificado em 30º lugar entre os homens mais ricos da China, com uma fortuna estimada em US $ 8,3 bilhões, segundo a revista Forbes é o homem no comando da empresa.

Jindong enxerga o futebol como campo básico para o crescimento de seus negócios e, assim, não poupa dinheiro para investir em seus três clubes - além dos italianos, tem também o Suning masculino e feminino. Tanto é que, na última temporada, tinha quase tudo fechado para que Gareth Bale defendesse o time chinês, em uma transferência ambiciosa, que acabou não acontecendo por vontade do jogador

Além dos clubes, os direitos de transmissão de , , Premier League , e Ligue1 na China pertencem a ele.

Enquanto isso, seu filho, Steven Zhang, com apenas 27 anos, é quem preside a Inter. O seu objetivo, assim como o de seu pai, é claro: superar a , algo que ainda não conseguiu fazer.

No campo econômico, porém, a Inter tem uma face bem diferente do que no futebol. Na temporada passada, entrou com € 417 milhões (R$ 1,6 bilhões), o melhor recorde de sua história e, antes da paralisação do futebol e da proibição de público nos estádios, levava 61.429 torcedores por jogo.

Para além das quatro linhas, a Suning também tem um projeto de investimento para o San Siro e acaba de inaugurar uma nova sede para o clube e reformar o centro de treinamentos.

Mais artigos abaixo

Depois de tanto, a nova meta é Lionel Messi, que a Suning acredita ser o símbolo que falta para a nova era da Inter e para atrair ainda mais os olhares do resto do mundo, em especial da China. Porém, mesmo com problemas de relacionamento, é pouco provável que o Barcelona deixa sua principal estrela escapar depois de 17 anos construindo uma carreira no Camp Nou.

Para anunciar a partida entre x , pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, a imagem de Messi foi refletida no famoso Duomo de Milão