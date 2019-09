Messi fala mais uma vez sobre sonho de encerrar carreira no Newell's Old Boys

Atacante tem cláusula milionária para deixar o Barcelona, mas insiste que quer encerrar a carreira como jogador em seu clube de coração

Lionel Messi é uma lenda do e a ideia do clube é se aposentar como Blaugrana, mas o argentino tem em seu contrato uma cláusula para deixar o clube ao final de cada temporada, como foi revelado recentemente.

Agora, depois de ganhar o prêmio The Best 2019, ele reconheceu em uma entrevista ao Fifa.com que sempre esteve atraído pela ideia de encerrar jogando pelo menos uma vez na e em seu clube de infância, o Newell's Old Boys.

"Sim, eu sempre disse isso, não é? É o sonho de um menino, poder jogar com a camisa de Newell's. Mas, ei, eu não sei se posso fazer isso acontecer. Isso não acontece por conta própria. Tenho três filhos", explica Messi.