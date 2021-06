Quais são os clubes com mais convocados para a Copa América?

Times de boa parte do mundo cederam jogadores para as seleções; um brasileiro e um europeu são os que mais estarão representados

Quase todas as seleções já estão como seus convocados para a Copa América definidos. Jogadores que atuam por times de diversos países e ligas nacionais estarão reunidos no torneio que reúne dez seleções sul-americanas. E, por enquanto, quem mais tem representantes na competição é o atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid e o atual campeão Brasileiro, o Flamengo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao todo, 126 times estão representados na Copa América, alguns com mais e outros com menos jogadores. São times de vários lugares, inclusive muitos de fora da América do Sul, Espanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França e Bélgica são casa de alguns dos atletas que estarão reunidos no Brasil para a disputa do torneio. Segundo levantamento do Uol, a La Liga, que deve chegar a 22 convocados, deve ser o campeonato com mais representantes na competição.

Quem mais vai ter representantes, aliás, é o Atlético de Madrid. O atual campeão espanhol terá cinco atletas, em duas seleções diferentes. Felipe e Renan Lodi vão defender o Brasil, enquanto José Giménez, Lucas Torreira e Luis Suárez estarão servindo as cores do Uruguai. Outros nomes, como o de Ángel Corrêa, da Argentina, ainda podem aparecer conforme as outras seleções forem divulgando suas listas de convocados.

Com o mesm número de convocados do Atleti, um brasileiro. O Flamengo também vai ceder cinco atletas, que se distribuem em quatro seleções diferentes. Gabigol e Everton Ribeiro defendem o Brasil, Mauricio Isla estará com a seleção chilena, Arrascaeta com o Uruguai e Piris da Motta estara servindo o Paraguai.

Logo atrás do Atleti, seis times terão quatro representantes na Copa América: Juventus, Real Madrid, Flamengo, Léon, Santos Laguna e Genk. Dez clubes têm três convocados, enquanto vário têm apenas um ou dois jogadores em seleções.

Duas seleções - Argentina e Bolívia - ainda não definiram de forma oficial os seus 28 convocados para a disputa da Copa América. No entanto, é possível ter uma ideia dos nomes que vão aparecer por conta da recente disputa de uma rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Mais artigos abaixo

A partir das listas das Eliminatórias podemos imaginar alguns outros times representados e alguns acréscimos nos que já têm jogadores confirmados. Barcelona, PSG e o próprio Atlético de Madrid podem ser "reforçados" com a convocação da seleção argentina. E Cruzeiro deve perder Marcelo Moreno para a seleção da Bolívia. E, quando a convocação argentina for divulgada, grandes chances do River Plate abrir boa vantagem na lista.

Veja os clubes que estarão representados na Copa América Brasil 2021: