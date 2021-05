Seleção principal e olímpica desfalcam o Flamengo em quais jogos?

Quatro atletas rubro-negros foram convocados para defender a amarelinha no fim de maio e começo de junho

O Flamengo terá problemas no fim de maio e início de junho. Quatro atletas do Rubro-negro foram convocados para defender a seleção brasileira e como o calendário de competições da CBF não para nas Datas Fifa, a equipe será defalcada pelos jogadores chamados nas convocações desta sexta-feira (14) .

Tite convocou Everton Ribeiro e Gabigol em sua lista de atletas para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Equador e Paraguai . André Jardine, por sua vez, lembrou de Gerson e Pedro para os últimos testes da seleção antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o mês de agosto.

Branco, coordenador da base da CBF, disse logo após a convocação de Jardine que a entidade analisará a situação do Flamengo para amenizar as ausências dos jogadores convocados. Vale destacar que além dos brasileiros, o Flamengo também teve outros dois estrangeiros convocados: Maurício Isla (Chile) e Giorgian de Arrascaeta (Uruguai).

"Em função de quatro jogadores do Flamengo serem convocados, dois pela seleção principal e dois pela olímpica, o departamento de competições da CBF, especificamente, nos próximos dias vai ajustar a questão dos jogos do Flamengo na Data Fifa de junho", explicou Branco.

Caso não seja possível alterar as datas dos jogos do Flamengo, os convocados perdarão os seguintes jogos:

30/05: Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

02/06: Coritiba x Flamengo - Copa do Brasil

05/06: Grêmio x Flamengo - Brasileirão

09/06: Flamengo x Coritiba - Copa do Brasil

Vale destacar que logo depois das duas rodadas das Eliminatórias, no dia 11 de junho, começa a disputa da Copa América de 2021 . Caso o Brasil avance até a final, os convocados serão liberados apenas no dia 11 de julho, ou seja, serão ausência por mais de um mês em seus clubes.

Palmeiras, com Weverton (principal) e Gabriel Menino (olímpica), e São Paulo, com Dani Alves (principal) e Liziero (olímpica), são outros times que podem sofrer com as ausências de seus jogadores neste período.