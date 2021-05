Quantos títulos tem o Atlético de Madrid?

O Atlético de Madrid coleciona títulos nacionais e internacionais, sendo onze deles títulos espanhóis

O Atlético de Madrid é um dos clubes espanhóis mais tradicionais, junto com Real Madrid, Barcelona e Athletic.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora tenha tido alguns anos ruins no início dos anos 2000, o aparecimento do técnico Diego Simeone trouxe mais uma vez a alegria para o clube colchonero. O treinador trouxe outro título da liga espanhola para o Atlético nesta temporada 2020-21, e já acumula oito troféus no comando da equipe.

Você sabe quantos títulos o Atlético de Madrid tem na história? A Goal te mostra tudo que você precisa saber.

Todos os títulos do Atlético de Madrid na sua história

El palmarés del Atlético se compone de los siguientes principales trofeos de carácter oficial tanto nacional como internacional:

11 La Ligas

1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21

10 Copa do Rei

1959-60, 1960-61, 1964-65, 1971-72, 1975-76, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 2012-13

2 Supercopa da Espanha

1984-85, 2014-15

1 Copa Eva Duarte

1950-51

1 Recopa Europeia

1961-62

1 Copa Intercontinental

1973-74

3 Supercopa da UEFA

2010-11, 2012-13, 2018-19

3 Europe League

2009-10, 2011-12, 2017-18

1 Campeonato Espanhol 2ª Divisão

2001-02