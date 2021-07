Quais resultados classificam o Santos às quartas de final da Copa do Brasil?

O time comandado por Fernando Diniz goleou a Juazeirense por 4 a 0 no duelo de ida das oitavas de final

O Santos construiu uma vantagem enorme contra a Juazeirense, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Dentro da Vila Belmiro, os gols saíram apenas na reta final do segundo tempo. Mas saíram em profusão.

A equipe treinada por Fernando Diniz goleou por 4 a 0. Madson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sánchez estufaram as redes do adversário para, praticamente, colocar o Peixe nas quartas de final.

O Santos está praticamente classificado por causa da goleada e pela diferença técnica que existe em relação à Juazeirense, que até aqui tem sido a grande surpresa desta Copa do Brasil apesar de figurar na quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

Do que o Santos precisa para avançar às quartas?

No duelo de volta, marcado para o próximo 5 de agosto, o time treinado por Fernando Diniz pode até perder por três gols de diferença que se classifica. Vale lembrar que na Copa do Brasil, ao contrário do que acontece na Libertadores e Sul-Americana, não existe o critério do “gol qualificado” (que dá peso maior aos tentos anotados pelas equipes visitantes).

Mesmo caso seja goleado por quatro gols de diferença o Santos ainda teria a disputa de pênaltis para tentar seguir adiante. Evidentemente empates e vitórias também classificam o Alvinegro Praiano. Ou seja: vaga praticamente assegurada para o Peixe na próxima fase da Copa do Brasil.