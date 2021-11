Quais os times classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões?

A fase de grupos da Liga dos Campeões está chegando em sua reta final e, com isso, os primeiros classificados às oitavas de final já começaram a aparecer. Mesmo faltando mais uma rodada - ou duas -, alguns times já se garantiram no mata-mata.

Enquanto a quinta rodada da Champions League está em andamento, alguns times já garantiram sua vaga no mata-mata da competição, marcado para o início de 2022, mas outros já sabem que não passam da primeira fase e ainda tentam se garantir na Liga Europa. Alguns grupos já vão se desenhando, enquanto outros seguem totalmente abertos.

Veja a situação de cada um dos oito grupos e os times já classificados para a próxima fase da Champions League 2021/22.

Quais times já se garantiram nas oitavas de final da Champions League?

Grupo A

No Grupo A nenhum time está garantido no mata-mata da Champions League ainda. No entanto, Manchester City e PSG ainda têm chance de classificação ainda na quinta rodada.

Para isso, o City precisa não perder para os franceses, ou que o RB Leipzig não vença o Club Brugge. Já o PSG pode empatar ou perder, mas fica dependendo do Brugge, no caso de vitória, a vaga já está confirmada.

Grupo B

No Grupo B, o Liverpool, com 100% de aproveitamento, já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões após a quarta rodada, quando conquistou sua quarta vitória.

Porto, Milan e Atlético de Madrid seguem na briga pela outra vaga no mata-mata.

Grupo C

O Ajax é o primeiro classificado do Grupo C, com 100% de aproveitamento nos quatro jogos já disputados.

Borussia Dortmund e Sporting seguem na briga pela outra vaga, enquanto o Besiktas, zerado em pontos, não tem mais chances.

Grupo D

Mais um grupo ainda indefinido é o D, no qual os quatro times seguem com chances de classificação, mas apenas Real Madrid, Inter de Milão e Sheriff podem se garantir já ao final da quinta rodada, o Shakhtar precisa de uma combinação de resultados para seguir na briga, mas terá que esperar a última rodada

Grupo E

O Bayern de Munique, ao vencer o Dínamo na quinta rodada, também se garantiu. Os alemães foram os primeiros a se classificarem no Grupo E, em que Barcelona e Benfica ainda brigam pela segunda vaga.

Grupo F

O primeiro dos dois classificados do Grupo F foi Manchester United, que se garantiu nas oitavas de final ao vencer o Villarreal na quinta rodada. Os espanhóis, assim como a Atalanta, seguem na briga por uma vaga, enquanto o Young Boys não tem mais chances.

Grupo G

O Grupo G é outro que segue totalmente em aberto. Todos os quatro times (Lille, RB Salzburg, Sevilla e Wolfsburg ainda podem se classificar às oitavas.

Grupo H

A Juventus, pelo grupo H, já estava classificada desde a quarta rodada, e agora vai em busca do primeiro lugar do grupo. E, na quinta rodada, o Chelsea, ao vencer os italianos, também garantiu sua vaga. Malmo e Zenit não têm mais chances, sendo que os russos vão à Liga Europa.