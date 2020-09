Quais jogos da Libertadores vão passar na Conmebol TV via PPV?

Pela primeira vez, a competição sul-americana tem jogos transmitidos no Brasil via pay-per-view. Pacote custa R$ 39,90 por mês

BandSports e Conmebol se uniram para uma parceria inédita de transmissão de jogos da no : pela primeira vez, jogos da principal competição da América do Sul estão sendo exibidos em um pay-per-view por meio da Conmebol TV. Após a plataforma transmitir duelos de e com exclusividade na terceira rodada, a quarta rodada terá nada menos do que mais um Gre-Nal no torneio, além do jogo decisivo para o contra a .

Após o rompimento de contrato da Globo com a entidade sul-americana, a principal competição do continente terá "casas novas". Na TV aberta, o SBT transmite as partidas que antes seriam exibidas pela TV Globo. E a Conmebol TV, via pay-per-view e em acordo com Claro e Sky, exibe os jogos que antes pertenciam ao Sportv.

Além das emissoras já citadas, o Fox Sports e o Facebook Watch também têm direitos de exibir partidas da competição sul-americana. Os contratos com o Grupo Disney e com a rede social não foram alterados.

Como é a transmissão da Conmebol TV via PPV?

(Foto: Getty)

O novo serviço está sendo feito em parceria com o Grupo Bandeirantes e a FC Diez Media, empresa da IMG que produz conteúdos oficiais para as redes sociais das Libertadores e da .

Assim, BandSports e FC Diez Media formam agora o canal oficial da Conmebol em pay-per-view para a exibição dos jogos que antes eram transmitidos pelo Sportv. O canal foi chamado de Conmebol TV. Assinantes do BandSports não tem direito de assistir aos jogos se não comprarem o novo pacote, disponível nas operadoras Net/Claro TV e Sky por R$ 39,90.

Como funciona a distribuição dos jogos da Libertadores no Brasil?

(Foto: Getty)

Ao todo, o público brasileiro poderá acompanhará a Libertadores em quatro plataformas diferentes. Na TV aberta, dois jogos por rodada nesta fase de grupos podem ser exibidos. Como já era tradicional na grade da TV Globo, os jogos eram exibidos sempre às 21h30 das quartas-feiras. Até a última rodada da fase dos grupos, será neste mesmo dia e horário que o SBT exibirá as partidas.

A partir das oitavas de final, a emissora de Silvio Santos terá mais liberdade para opinar nos horários e dias que prefere exibir as partidas da Libertadores.

Na TV fechada, Fox Sports e SporTV dividiam entre si a exibição de partidas dos times brasileiros, assim como alguns jogos entre times estrangeiros. A Conmebol TV, por meio do PPV junto com o BandSports, agora fica responsável pela cota que antes era do Grupo Globo.

Por fim, o Facebook tem o direito de exibir uma partida a cada quinta-feira pela plataforma do Facebook Watch. A transmissão é gratuita e pode ser acompanhada em todo território nacional.

Qual o preço do PPV da Conmebol TV?

A Conmebol TV anunciou que o preço do pay-per-view será de R$ 39,90 por mês. A oficialização do acordo aconteceu na segunda-feira, dia 14 de setembro, e o início da venda dos pacotes já começou no mesmo dia da retomada da Copa Libertadores.

O canal do PPV da Conmebol estará disponível apenas em duas operadoras: Claro NET e Sky

Qual o número da Conmebol TV nas operadoras?

(Foto: Getty)

Disponível apenas nas empresas Sky e Claro NET TV, os números dos canais da Conmebol TV são:

Sky: 220 e 221

Sky HD: 620 e 621

Claro NET TV: 711, 712, 713 e 714

Quais são os narradores e comentaristas da Conmebol TV?

O time de narradadores e comentaristas do BandSports assumirá as transmissões na Conmebol TV. O jogo do Santos contra o Olímpia, por exemplo, teve narração de Oliveira Andrade e comentários de Fábio Piperno. Ambos também estarão na transmissão de LDU e São Paulo, na terça-feira, 22.

Napoleão de Almeida narrou o encontro entre e , com comentários de Chico Garcia, no dia 15 de setembro, pela terceira rodada. No dia 16, a narração ficou a cargo de Ivan Bruno, com comentários de Fábio Massini para Unversidad Católica x .

Ivan Bruno também será o responsável por contar as emoções do Gre-Nal desta quarta-feira, 23. Nos comentários do clássico gaúcho estará o ex-goleiro Wagner Velloso.

Qual a programação de jogos da Libertadores no PPV da Conmebol TV?

Terceira rodada da fase de grupos:

15/09 - Terça-feira - 19h15 - Jorge Wilstermann-BOL 2 x 3 Athletico Paranaense

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER 0 x 1 LDU-EQU

15/09 - Terça-feira - 21h30 - Santos 0 x 0 -PAR

16/09 - Quarta-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN 3 x 2 -PER

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Universidad Catolica-CHI 2 x 0 Grêmio

16/09 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente Medellin-COL 2 x 3 Caracas-VEN

17/09 - Quinta-feira - 17h - Club-ARG 0 x 1

Quarta rodada da fase de grupos:

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Tigre-ARG x Bolívar-BOL

22/09 - Terça-feira - 19h15 - Estudiantes de Mérida-VEN x Nacional-URU

22/09 - Terça-feira - 21h30 - LDU-EQU x São Paulo

22/09 - Terça-feira - 21h30 - Binacional-PER x -ARG

23/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x -PAR

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - x Grêmio

23/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Racing Club-ARG

Quinta rodada da fase de grupos:

29/09 - Terça-feira - 19h15 - Grêmio x Universidad Catolica-CHI

29/09 - Terça-feira - 21h30 - Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann-BOL

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Nacional-URU x Racing Club-ARG

30/09 - Quarta-feira - 19h15 - Caracas-VEN x Independiente Medellin-COL

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - -COL x -EQU

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - Alianza Lima-PER x Estudiantes de Mérida-VEN

30/09 - Quarta-feira - 21h30 - x -EQU

Sexta rodada da fase de grupos:

20/10 - Terça-feira - 19h15 - Santos x Defensa y Justicia-ARG

20/10 - Terça-feira - 21h30 - Colo Colo-CHI x Jorge Wilstermann-BOL

20/10 - Terça-feira - 21h30 - x LDU-EQU

21/10 - Quarta-feira - 19h15 - Racing Club-ARG X Estudiantes de Mérida-VEN

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Independiente del Valle-EQU x

21/10 - Quarta-feira - 21h30 - Flamengo x Junior Barranquilla-COL