Eliminado pelo Lanús, São Paulo vê trauma contra argentinos aumentar

Time do Morumbi fez mais um jogo maluco e até venceu, mas o critério do gol qualificado ajudou a eliminar o São Paulo

Na noite desta quarta-feira (04), o conheceu mais uma eliminação na temporada. O Tricolor até venceu o Lanús, por 4 a 3, mas por conta da derrota na partida de ida, foi eliminado e deu adeus à mais uma chance de título em 2020. O time do Morumbi segue a sina de se dar mal contra equipes argentinas.

Na última semana, o Tricolor conseguiu um resultado ruim, mas que poderia ajudá-lo em caso de uma vitória magra no Morumbi. Lá na , o Tricolor foi derrotado por 3 a 2. Por conta do gol qualificado, qualquer vitória por dois gols de diferença ou um 1 a 0 ou 2 a 1 dariam a vaga para o time de Fernando Diniz.

Porém, se o São Paulo marcou dois na argentina, o Lanús marcou três aqui no e isso foi fundamental para a eliminação - mais uma - da equipe do Morumbi.

O time da capital paulista vive anos traumáticos diante de times argentinos. Há três anos, os hermanos têm sido uma verdadeira pedra no sapato do São Paulo.

Em 2017, o São Paulo caiu na Sul-Americana para o Defensa y Justicia. No ano seguinte, mas pela mesma competição, o Tricolor foi eliminado para o . Em 2019, na fase preliminar na Libertadores da América, o algoz da vez foi o modesto , que calou o Morumbi na partida de volta.

Em 2020, o Tricolor ainda nutria esperanças de classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas foi exatamente após uma derrota para o River Plate, que Diniz e sua equipe conheceram a eliminação.

Agora, o São Paulo foi eliminado antes mesmo das oitavas de final, na segunda fase, que corresponde ao dezesseisavos de final.

As competições continentais sempre são esperanças de título da torcida são-paulina. Neste ano essa opção já não existe mais. O Tricolor do Morumbi ainda está vivo nas duas competições nacionais que disputa: Brasileirão e e agora poderá focar todas as suas forças apenas nos torneios domésticos para tentar sair da incômoda seca de títulos que já dura oito anos.