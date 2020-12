Os times classificados às quartas de final da Sul-Americana 2020

A Sula vai chegando em sua reta final e o Bahia, do artilheiro Gilberto, já está nas quartas; confira quem já garantiu vaga

As quartas de final da começam a ganhar forma. Até o momento, cinco clubes já estão com vaga garantida nesta fase da competição. Dentre eles, o , do artilheiro Gilberto, é o único representante do .

O restante dos classificados serão conhecidos ainda nesta quinta-feira (03). Após empatar com o Defensa y Justicia fora de casa por 1 a 1, o Vasco da Gama decide o confronto em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

Cabe destacar que, assim como a Libertadores e o Brasileirão, a Copa Sul-Americana também será encerrada somente em 2021. Até lá, a Sula ainda promete muita emoção e surpresas na corrida pelo título continental.

Os classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2020

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Bahia

Após passar pelo com facilidade na segunda fase, o Bahia enfrentou o Unión Santa Fé nas oitavas de final da Sul-Americana. A classificação começou logo na partida de ida, com uma vitória por 1 a 0 com gol de Gilberto, artilheiro da competição. Então, o Tricolor garantiu a vaga nas quartas de final com um empate por 0 a 0 fora de casa.

Lanús-ARG

Algoz do São Paulo na segunda fase da competição, o Lanús, da , também já tem vaga garantida nas quartas de final da Sul-Americana. O adversário nas oitavas foi o Bolívar, que venceu o confronto de ida por 2 a 1 em solo boliviano. Porém, no jogo de volta, os argentinos massacraram seus rivais com uma goleada histórica de 6 a 2, com direito a show da dupla formada por Orozco e Belmonte.

O Independiente é mais um argentino com vaga garantida nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A classificação foi bem encaminhada logo no jogo de ida, quando o Rey de Copas bateu o Fénix, por 4 a 1, no Uruguai. Então, no jogo de volta, mais uma vitória, desta vez por 1 a 0, colocou o clube na próxima fase da competição.

Vélez Sarsfield-ARG

O terceiro clube argentino nas quartas de final da Sula é o Vélez Sarsfield. Assim como os demais hermanos ainda vivos na competição, o clube de Buenos Aires teve uma classificação tranquila diante do , da : vitória em casa por 2 a 0 e goleada fora por 5 a 1.

Coquimbo Unido-CHI

O quinto clube já garantido nas quartas de final da Sula, até o momento, é o Coquimbo Unido, do . Após empatar dentro de casa com o Sport Huancayo, por 0 a 0, os chilenos conquistaram a classificação com uma vitória por 2 a 0 fora de casa, no Peru.

Duelos ainda indefinidos

x -URU (ida: 2 a 1 para a Universidad Católica)

x Defensa y Justicia (ida: 1 a 1)

Unión La Calera x (ida: 2x1 a favor do Junior)