Quais as contratações do Botafogo para 2022?

Sem nomes que se destacaram na Série B, como Rafael Navarro e Luís Oyama, o Botafogo deve aproveitar o Campeonato Carioca para observar recém-chegados que podem se tornar peças interessantes para Enderson Moreira enquanto as grandes mudanças que John Textor quer implementar não acontecem. É o caso dos jovens Breno, volante vindo do Goiás, e Erison, atacante que era do Brasil de Pelotas. Luiz Fernando, que retorna de empréstimo, também terá oportunidades para mostrar serviço.

Um zagueiro, dois volantes, um meia e um atacante. É o que falta para o elenco do Botafogo ficar completo, de acordo com o técnico Enderson Moreira. Até agora, se sabe que o Bota tem conversas com o volante Rafael Carioca e o atacante Elkeson, além de estar bem próximo de um acordo com o meio-campista Barreto.

Nas conversas pela renovação de contrato, o treinador pediu reforços já visando o Carioca, mesmo com o orçamento ainda de Série B do Brasileirão e sem o aporte financeiro da venda da SAF.

Vale ressaltar que, o trabalho por reforços é alinhado entre o departamento de futebol do Fogão e a equipe de John Textor. A intenção é que os futuros jogadores cheguem a tempo ainda de disputar o Campeonato Carioca, já que o Brasileirão começa apenas em abril.

Até agora o Botafogo já anunciou cinco contratações para a temporada 2022. Além de Erison e Breno, o clube também assinou com o zagueiro Klaus, o volante Fabinho e o atacante Vinícius Lopes. Klaus e Vinícius devem ser desfalques para a estreia porque se lesionaram na semana passada. O defensor sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o atacante teve uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca será contra o Boavista, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos.