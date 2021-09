Quadrangular da Série C 2021: formato, classificados, times e mais da próxima fase

Veja todos os detalhes sobre o esquema de competição da Terceira Divisão do futebol brasileiro

A primeira fase da Série C foi concluida, e os clubes classificados para os Quadrangulares foram definidos. Pelo Grupo A: Paysandu, Tombense, Manaus e Botafogo-PB; do Grupo B: Novorizontino, Ituano, Ypiranga-RS e Criciúma.

Como funciona a próxima fase da disputa? A Goal te explica.

Qual o formato da disputa da segunda fase da Série C?

Após dois grupos carregarem dez times cada, totalizando 20 na primeira fase, os quatro melhores de cada um desses avança para a segunda parte da competição.

Com isso, outros dois grupos serão formados, cada um com quatro times, denominados como "quadrangulares". Eles são montados da seguinte forma:

Quadrangular 1: 1º lugar do grupo A; 2º lugar do grupo B; 3º lugar do grupo A; 4º lugar do grupo B

Quadrangular 2: 1º lugar do grupo B; 2º lugar do grupo A; 3º lugar do grupo B; 4º lugar do grupo A

Quais os classificados para a segunda fase da Série C?

Para a segunda fase do torneio, ou seja, os quadrangulares, estão classificados os seguintes clubes: Paysandu, Tombense, Manaus e Botafogo-PB, saindo do Grupo A, e Novorizontino, Ituano, Ypiranga-RS e Criciúma, quatro primeiros do Grupo B.

Os quadrangulares A e B já podem ser formados a partir das classificações. Portanto, ficarão assim:

Quad. A CLUBE 1º Grupo A Paysandu 2º Grupo B Ituano 3º Grupo A Botafogo-PB 4º Grupo B Criciúma

Quad. B CLUBE 1º Grupo B Novorizontino 2º Grupo A Tombense 3º Grupo B Ypiranga 4º Grupo A Manaus

Classificação montada antes da última rodada da Série C. Posições e clubes podem ser alterados.

Porém, nem tudo está envolto de coisas boas. Paraná, Santa Cruz, Jacuipense e Oeste foram rebaixados nesta edição para a Série D do Brasileirão.

Detalhes dos times classificados para a segunda fase da Série C

O Paysandu e o Tombense, primeiro e segundo do Grupo A, garantiram sua ida aos quadrangulares de forma antecipada, restando um jogo para o fim da primeira fase. O clube paraense possui 30 pontos em 18 jogos, marcando oito vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Também com 27 pontos, o time de Minas Gerais passa com seis vitórias, nove empates e três derrotas.

Porém, foi um clube paulista que, de longe, teve a melhor campanha nesta edição, com mais de 70% de aproveitamento. O Novorizontino está devidamente classificado com 39 pontos. São apenas três derrotas, três empates e 12 vitórias.

Mais detalhes da segunda fase da Série C

Nos dois quadrangulares, os dois melhores clubes, primeiro e segundo lugar de cada um destes, serão os classificados para a Série B.

Os dois primeiros dos quadrangulares A e B disputam a final da Terceira Divisão, para definir quem será o vencedor da edição 2021.