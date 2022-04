PSG x Lyon: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal da Champions League feminina 21/22

A bola vai rolar neste sábado (30) para PSG x Lyon, clássico válido pelo jogo de volta da semifinal da Champions League feminina, a partir das 16h (de Brasília), no Parc des Princes. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 2, o Lyon entra em campo com a vantagem do empate para avançar à final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Precisando vencer por um gol de vantagem para levar a disputa para a prorrogação, o PSG busca alcançar a sua terceira final na Champions feminina.

Para o confronto no Parc des Princes, o PSG terá novamente em campo Laurina Fazer no lugar de Kheira Hamraoui, afastada por confusão no vestiário.

Já o Lyon segue sem contar com Dzsenifer Marozsan e Janice Cayman, ambas com problemas de lesão.

Possível escalação do PSG: Votikova; Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui; Fazer, Geyoro, Dabritz; Diani, Baltimore, Katoto.

Possível escalação do Lyon: Endler; Carpinteiro, Buchanan, Renard, Bacha; Henrique, Egurrola, Macário; Cascarino, Malard, Hegerberg.

DESFALQUES

PSG:

Kheira Hamraoui: afastada

LYON:

Dzsenifer Marozsan e Janice Cayman: lesionadas

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Lyon será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, neste sábado (30), no Parc des Princes.