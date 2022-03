PSG x Bordeaux: escalação, desfalques e mais do jogo pela Ligue 1 21/22

PSG e Bordeaux entram em campo este domingo (13), às 9h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 28ª rodada da Ligue 1.

Os parisienses são os atuais líderes do francês, com 62 pontos, mas vêm de derrota para o Nice na última rodada. Já o Bordeaux é o lanterna do campeonato, com 22 pontos e precisa desesperadamente de um triunfo para continuar lutando para permanecer na primeira divisão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O PSG terá o reforço de Mbappé neste domingo, já que o atacante cumpriu suspensão na última rodada. No entanto, quem fica fora pelo mesmo motivo agora é Verratti.

Ander Herrera, Sergio Ramos, Kurzawa e Bernat seguem no departamento médico, enquanto Di Maria é dúvida.

Do outro lado, o Bordeaux também tem desfalques: Costil, Briand, Lacoux, Mangas e Traore estão machucados.

Possível escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Pereira, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Neymar.

Possível escalação do Bordeaux: Poussin; Marcelo, Gregersen, Ahmedhodzic; Pembele, Onana, Guilavogui, Dilrosun; Elis, Hwang, Adli.

DESFALQUES

NICE:

Costil, Briand, Lacoux, Mangas e Traore: lesionados. PSG:

Ander Herrera, Sergio Ramos, Kurzawa e Bernat: lesionados.

Verratti: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre PSG e Bordeaux será transmitido pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet.