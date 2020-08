PSG vive nova tensão no vestiário, agora entre Leonardo e Thomas Tuchel

Mesmo após a ótima temporada do Paris Saint-Germain, relação entre diretor e treinador está bastante tensa

A temporada do foi repleta de títulos e com a inédita final da Liga dos Campeões, que o time perdeu por 1 a 0 para o de Munique. Com Neymar em paz e feliz em Paris, tudo parecia estar bem no Parque dos Príncipes. Porém, o clima está pesado na capital francesa.

Leonardo, diretor esportivo, e Thomas Tuchel, treinador, estão brigados. A relação tensa entre os dois não é de hoje, mas se intensificou nos últimos dias. O motivo da richa são reforços para a temporada 2020/21, como informou o Le Parisien.

O treinador quer novos nomes para a campanha que se inicia em setembro, mas o diretor insiste que o clube não fará grandes contratações na janela de transferências.

Tuchel quer repor as várias perdas que teve. Thiago Silva saiu de graça e foi para o Chelsea. Edinson Cavani é outra grande referência que deixou o time. Thomas Meunier, para o Borussia Dortmund, e Tanguy Kouassi, para o Bayern, também sairam, assim como Éric-Maxim Choupo-Moting.

Após a derrota na final da Liga dos Campeões, jornalistas italianos afirmaram que Leonardo estaria interessado em trocar a comissão técnica do PSG. Massimiliano Allegri seria o favorito para assumir o time já no início desta temporada.

O treinador alemão ainda segue no comando no PSG, mas há a expectativa de até quando será assim. Nesta disputa entre Leonardo e Tuchel, o brasileiro aparenta ter mais vantagens.