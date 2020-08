Neymar avisa: "Vou ficar no PSG e quero voltar a uma final de Liga dos Campeões"

Camisa 10 do time francês deixou claro a sua intenção de ficar no Parque dos Príncipes

Neymar parece estar feliz em Paris. Em sua melhor fase desde que foi contratado, em agosto de 2017, o atacante foi um dos principais responsáveis por levar o time à sua primeira final de Liga dos Campeões e foi considerado como um dos melhores jogadores da temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo com a derrota para o por 1 a 0, a temporada foi considerada com um sucesso coletivo e individual. E diferentemente de outros anos, Neymar afirma que não quer deixar o Parque dos Príncipes.

Mais times

"Vou ficar no e quero voltar a uma final de Liga dos Campeões e desta vez ganhá-la", disse o brasileiro em entrevista à revista oficial do PSG.

No início da temporada passada, o atacante chegou até a se recusar a jogar pelo PSG, tentando forçar uma saída para o . Neymar chegou até a ser vaiado e xingado em seu primeiro jogo pós-polêmica.

Mais artigos abaixo

Contratação mais cara da história do futebol, o camisa 10 tem contrato com o até junho de 2022. Uma das próximas missões de Leonardo, diretor esportivo do clube, é renovar com o jogador para que ele não deixe o clube gratuitamente.

Assim como o restante do elenco vice-campeão europeu, Neymar está de folga. A estreia do PSG na 2020/21 é só no dia 16 de setembro, quando o time visita o Lens.