PSG e os planos para o mercado: quatro reforços e nenhuma loucura

Orçamento do clube da capital francesa foi comprometido pela pandemia de coronavírus

O só deve começar a buscar reforços após o fim da disputa da Liga dos Campeões, em agosto. A equipe deve focar suas energias totalmente na competição europeia antes de falar na temporada 2020/21.

O time já perdeu algumas peças importantes para o final da atual temporada, mas não deve começar a buscar reposição antes do fim de agosto. E o diretor esportivo do clube, Leonardo, não deve fazer loucuras para reforçar o elenco do PSG.

Segundo o Le Parisien, Leonardo já definiu as prioridades do para a a próxima campanha. Devem chegar quatro reforços, um para cada uma das posições que o clube vê que precisa de peças.

Caso o PSG siga esta prioridade, devem ser contratados um lateral-direito (o clube perdeu Thomas Meunier), um zagueiro (Thiago Silva não seguirá após a Liga dos Campeões), um meio-campista (Adil Aouchiche, umas das promessas da base parisiense, deixou o time) e um atacante (Edinson Cavani já busca um novo clube).

Mesmo com os milionários do Qatar no comando do time, o orçamento do PSG foi comprometido pela pandemia de coronavírus e o time não deve gastar caminhões de dinheiros em um jogador, como já era rotina no Parque dos Príncipes. Leonardo deve buscar oportunidades no mercado e tentar contratar atletas por empréstimo.