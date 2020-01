PSG perde Marquinhos, mas retorno deve ser na Liga dos Campeões

O zagueiro se machucou no jogo de quarta-feira contra o Reims

Durante a vitória do PSG contra o Reims, na quarta-feira (22), o zagueiro brasileiro Marquinhos sentiu dores e precisou ser substituído.

Em comunicado à imprensa emitido na quinta (23) à noite, o prevê que o zagueiro deve ficar de fora por três semanas, por conta de uma lesão no bíceps femural. No entanto, ele deve estar estar disponível antes do jogo contra o pela Liga dos Campeões, no dia 18 de fevereiro.