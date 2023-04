PSG x Lyon ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 29ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

PSG e Lyon fazem jogaço na tarde deste domingo (19), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de revés no jogo passado, o PSG quer reagir no campeonato para seguir com folga na ponta da tabela, com 66 pontos. Os parisienes devem ter os retornos de Marquinhos e Hakimi, porém, o departamento médico continua cheio.

Já o Lyon está no meio da tabela, ocupando o décimo lugar, com 41 pontos. Malo Gusto continua se recuperando de lesão, enquanto Anthony Lopes parece estar recuperado de um problema no dedo.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Bernat; Hakimi, Verratti, Vitinha, Ruiz, Mendes; Messi, Mbappe.

Lyon: Lopes; Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Lepenant, Tolisso, Caqueret; Barcola, Lacazette, Cherki.

Desfalques

PSG

Neymar, Kimpembe, Carlos Soler, Sergio Ramos e Nordi Mukiele estão no departamento médico.

Lyon

Malo Gusto se recupera de lesão.

Quando é?

Data: domingo, 2 de abril de 2023