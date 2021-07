PSG dá camisa 4 para Sergio Ramos e anuncia zagueiro "sem querer"

O torcedor francês vive a expectativa pela oficialização, e hoje se animou com erro do clube, que já apagou o post

O meme "erros em Paris" é o assunto do momento no PSG que, acidentalmente, anunciou a contratação do zagueiro Sergio Ramos. E com a camisa 4, que hoje é de Thilo Kehrer.

Ao que tudo indica, Sergio Ramos está muito próximo de ser jogador do PSG. O zagueiro foi visto em Paris nesta quarta-feira (7), provavelmente para acertar os últimos detalhes de seu contrato. Mas, por enquanto, o anúncio não foi feito, pelo menos não oficialmente.

Nesta quarta-feira, o clube francês parece ter cometido um erro em seu site oficial, ao anunciar Sergio Ramos, em uma nota que foi apagada logo em seguida. No "anúncio" o PSG deu a camisa 4 ao zagueiro - que por enquanto é de Thilo Kehrer, que atuou em 34 partidas na temporada passada, 2020-21 -, número que ele usou para fazer história no futebol, tanto na seleção quanto no Real Madrid.

"Este número quatro, eu o valorizo muito por superstição, porque o tive desde o início de minha carreira, e então ele me acompanhou durante toda minha vida, continuou [comigo], trouxe boa sorte e muitas vitórias", disse Ramos na publicação.

"Agora o número quatro faz parte de mim como pessoa e como profissional. Para mim, é um privilégio poder usar este número em uma equipe tão grande, Paris Saint-Germain. Portanto, será muito especial poder usar meu número aqui em Paris".

Mas se por enquanto o anunciou foi um erro do PSG, em breve deve se tornar oficial, a expectativa é até para que isso aconteça já na quinta-feira (8). Esta será uma das contratações mais esperadas desta janela, com a torcida vivendo a expectativa sobre o futuro de Sergio Ramos desde sua despedida do Real.

O PSG, inclusive, apareceu como favorito para contratar o zagueiro desde o início. A Goal , no dia 23 de junho, havia noticiado que as negociações haviam sido iniciadas e, desde então, trouxe todas as notícias sobre o desenrolar da transação .

E, nesta janela, não foi o primeiro anúncio acidental feito por um gigante europeu sobre um reforço esperado para a próxima temporada. Enquanto ainda não havia oficializado o negócio com Memphis Depay, o Barcelona havia liberado em sua loja oficial uma camisa com o nome do holandês .