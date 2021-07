Sergio Ramos no PSG: como está a negociação entre zagueiro e clube?

Segundo a imprensa europeia, as partes chegaram a um acordo e o zagueiro pode ser anunciado em breve

Ao que tudo indica, Sergio Ramos será jogador do PSG a partir desta temporada 2021/22. O jogador, que está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Real Madrid, deve assinar com o clube francês por duas temporadas, de acordo com a rádio RMC, da França, e o jornal As, da Espanha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de mais de uma década de vínculo, Sergio Ramos e o Real Madrid não chegaram a um acordo para renovação do contrato do zagueiro, que acabou se despedindo do clube. Ainda em alta apesar dos 35 anos de idade, o espanhol passou a ser procurado e ligado a grandes clubes da Europa, mas parece que optou mesmo pelo PSG.

Há alguns dias a Goal trouxe que o clube francês e o zagueiro haviam feito um primeiro contato, enquanto o time busca mais nomes para reforçar o seu elenco. Nesta quinta-feira (1), um dia após o encerramento oficial do vínculo de Sergio Ramos com o Real, veículos franceses e espanhóis trouxeram a informação do acordo com o PSG.

A rádio francesa RMC e o jornal espanhol As apuraram que René Ramos, irmão e representante do jogador espanhol, está em Paris para resolver os últimos detalhes do acordo para a assinatura de um contrato de dois anos - mesmo período medido pelo zagueiro ao Real Madrid, que só o ofereceu mais um ano - com uma salário semelhante ao oferecido pelo Madrid, em torno de € 10 milhões líquidos por temporada, segundo o As. A expectativa é de que o camisa 4 chegue à capital francesa nos próximos dias para fazer exames e se apresentar oficialmente ao novo clube.

Apesar de poder assinar um contrato com qualquer outra equipe desde janeiro, seis meses antes do término de seu contrato com o Real, Sergio Ramos esperou ter certeza de que não renovaria o vínculo com o clube merengue antes de se comprometer. A partir do momento de sua despedida, o zagueiro autorizou seu irmão e empresário a entrar em contato com outros times.

O PSG, durante quase todo o tempo, apareceu como favorito a contratar o zagueiro, no entanto, segundo o As, durante as conversas surgiu o mesmo problema do que com o Real, sobre a duração do contrato - os franceses queriam um ano e a obrigatoriedade de renovação por mais um em caso de objetivos alcançados, e o jogador se manteve na esperança de dois anos. Por fim, o clube aceitou o pedido de Sergio Ramos.