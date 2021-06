PSG procura Sergio Ramos, que quer Champions e dois anos de contrato

Apesar do interesse de dois clubes ingleses, os parisienses já sondaram a opção de Ramos. Nenhuma oferta ainda, mas as conversas estão abertas

Uma semana depois de anunciar sua despedida do Real Madrid, Sergio Ramos está em busca de um novo time. Desligado do Los Blancos, apesar da vontade de continuar no Santiago Bernabéu por mais dois anos, agora o desempregado está estudando as possibilidade de seguir a carreira em um novo clube, que pode ser o PSG.

A novidade do futuro de Sergio Ramos, embora nada esteja assinado, é que já houve o primeiro contato com o PSG. Em um mercado em declínio, agravado pelo impacto econômico que a Covid-19 causou, o zagueiro negocia o seu futuro como agente livre e recebe ligações de vários clubes europeus, que se interessam pelas suas condições, tanto em termos financeiros como desportivos.

Conversas abertas entre Sergio Ramos e PSG

Há interesse de dois clubes ingleses e outro italiano em ter Sergio Ramos no elenco e o defensor segue ouvindo as propostas. Porém, como apurou a Goal, nas últimas horas foram realizados os primeiros contatos entre o PSG e o estafe de Sergio Ramos.

A equipe parisiense continua a trabalhar para reforçar o seu plantel e estuda a opção do ex-jogador do Real Madrid. Fontes confiáveis ​​confirmam à Goal que houveram diversos telefonemas e que, embora ainda não haja uma oferta sobre a mesa, ambas as partes concordaram em continuar conversando no futuro próximo.

Sergio Ramos vê o PSG como um bom destino para continuar a carreira e o PSG não descarta aumentar o seu plantel com um jogador que chegaria sem custos, principalmente se tratando de um zagueiro experiente e mundialmente conhecido.

O que Sergio Ramos quer?

Dois anos de contrato e seguir na Liga dos Campeões. Esta é a intenção de Sergio Ramos após deixar o Real Madrid. Ramos considera que ainda tem muita lenha para queimar e que pode seguir atuando em alto nível em outra equipe europeia.

O verão europeu é longo e ainda não há uma oferta firme, mas a novidade é que os primeiros contatos entre PSG e Ramos já se concretizaram.