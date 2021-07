Sergio Ramos é do PSG: veja tempo de contrato e outros detalhes do acerto

Após deixar o Real Madrid, o zagueiro acertou o acordo com o time parisiense, onde jogará as próximas temporadas

Já é oficial: Sergio Ramos, após 16 anos de Real Madrid, é o novo reforço do PSG. O defensor espanhol de 35 anos foi anunciado nesta quinta-feira (8) pela equipe parisiense após uma "gafe" na quarta-feira, quando o time do Parque dos Príncipes divulgou a contratação "por engano".

Com a camisa 4 do PSG, Sergio Ramos seguirá atuando em alto nível na Europa. Ele chega a Paris de graça após o término de contrato com o Real Madrid e é o terceiro reforço do time francês para a próxima temporada. Antes, a equipe já havia anunciado Georgino Wijnaldum e Achraf Hakimi.

Confira aqui na Goal todas as informações sobre o acordo de Sergio Ramos com o PSG.

Quanto custou ao PSG a contratação de Sergio Ramos?

Zero euros. Sergio Ramos chegou de graça ao time de Paris já que estava sem contrato desde o dia 30 de junho, quando o vínculo com o Real Madrid encerrou-se e ele tornou-se um agente livre. As únicas despesas do time francês com o defensor são em relação aos salários e bônus acertados em contrato.

Sergio Ramos assinou por quantos anos com o PSG?

O espanhol será jogador do PSG pelos próximos dois anos, pelo menos. Ramos assinou um contrato de duas temporadas, que se encerra ao término da campanha de 2022/23. O zagueiro espanhol terá 37 anos ao fim de seu vínculo com a equipe francesa.

Qual é o salário de Sergio Ramos no PSG?

Estima-se que o espanhol receberá 15 milhões de euros no Parque dos Príncipes. O valor não é muito superior ao que ele recebia no Real Madrid, mas o time merengue oferecia uma renovação contratual que diminuia seu salário em 10% e por apenas mais um ano. No PSG, além do aumento, receberá o valor por duas temporadas. Ou seja, Ramos assegurará 30 milhões de euros em dois anos.

Qual o número da camisa de Sergio Ramos no PSG?

Sergio Ramos escolheu a camisa 4 no novo time. Em entrevista à PSGTV, ele comentou os motivos por optar pelo mesmo número que utilizou no Real Madrid por mais de uma década.

"Ggosto muito desta camisa 4 por superstição, porque a tive desde o início da minha carreira, e depois me acompanhou ao longo da vida, me deu continuidade, trouxe sorte, e muitas vitórias. Agora, a camisa 4 faz parte de mim como pessoa e como profissional. Para mim, é um privilégio poder usar este número também no PSG. Portanto, será necessariamente muito especial poder usar meu número aqui em Paris", disse.

Na última temporada, quem utilizou o número 4 foi Thilo Kehrer, lateral alemão de 24 anos.