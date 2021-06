Memphis Depay no Barcelona: o que se sabe sobre a possível contratação

Novamente o holandês aparece como alvo do Barça e, desta vez, o final pode ser feliz

Não é de hoje que Memphis Depay está sendo ligado ao Barcelona. O atacante holandês, já na última janela de transferências, teve seu nome envolvido em uma possível transferência para o Camp Nou. E, se à época nada se concretizou, agora tudo aponta que, após a Eurocopa, o acerto pode sair.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na janela de transferências do meio de 2020, muitas notícias indicavam que Depay seria jogador do Barcelona, inclusive uma fala de Juninho Pernambucano, diretor do Lyon, time em que o holandês atuava, confirmando o acerto. No fechamento do período de contratações, porém, nada aconteceu e o atacante não fechou com o Barça.

Apesar disso, ao longo da temporada, as especulações de que a transferência ainda iria se concretizar não pararam, e cada vez iam ganhando mais força. Quando Depay confirmou que não iria renovar seu contrato com o Lyon, que se encerra ao final da atual temporada, tudo esquentou ainda mais.

Neste tempo, Depay nunca escondeu que o Barcelona era um dos seus possíveis destinos, mas em nenhum momento se limitou ao clube catalão ao falar de seu futuro. E, além disso, sempre deixou claro que tudo só seria definido após a disputa da Eurocopa, na qual ele é um dos destaques da seleção holandesa.

No entanto, mesmo que a Euro ainda esteja em disputa, as coisas já estão acontecendo de maneira a aumentar os rumores de Depay defendendo o Barcelona a partir da próxima temporada.

Primeiro, a loja on-line do Barcelona, por um erro, colocou à venda camisas de jogo com o nome Memphis, primeiro nome de Depay e o que ele usa como estampa em seu uniforme. Apesar de se tratar de um um erro, aparentemente isto indica que o clube já está preparado para o acerto, quando tiver que realmente começar a vender a camisa do atacante.

Agora, após o caso da loja, Depay deu uma entrevista coletiva na posição de jogador da seleção holandesa e, inevitavelmente, foi perguntado sobre seu futuro. Em sua fala, o atacante garantiu que não existe nenhum acerto ainda, mas deixou as esperanças acesas para o torcedor culé.

"Como já disse antes, a transferência se tornará clara por si só. Ainda não está certo, quero deixar assim", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Todos sabem que estou ligado a eles [Barcelona] há muito tempo e que quero jogar com Ronald Koeman, vamos esperar para ver. Então a notícia virá por si".

À NOS, o atacante completou: "As coisas estão acontecendo, fique de olho nas notícias, mas eu ainda não assinei nada".

Após a fala do jogador, foi a vez de Ronald Koeman se manifestar e, mais uma vez, confirmar que o acerto entre as partes está bem próximo. "Memphis disse algo sobre isso hoje e posso confirmar. Ainda não foi assinado, mas está quase lá. Eu queria conseguir em janeiro, se acontecer agora, isso é ótimo. Nós sabemos o que podemos fazer juntos", disse.

Além do Barcelona, o ex-PSV e Manchester United, que estará livre no mercado - ou seja, não vai custar dinheiro ao clube que quiser contratá-lo - ainda tem PSG e Juventus como interessados. No entanto, garante que nenhum outro time apresenta uma ameça ao Barcelona.

Como o próprio Depay disse, nada deve ser definido durante a Eurocopa, mas a torcida já aguarda ansiosamente os próximos capítulos desta novela.