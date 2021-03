PSG x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste quarta (10), pelas oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O PSG recebe o Barcelona nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, após ter vencido o primeiro duelo por 4 a 1. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Barcelona DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG está próximo da classificação para as quartas da UCL / Foto: Getty Images

O Facebook TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão passar o jogo desta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear o Barcelona no Camp Nou no primeiro jogo, o PSG volta a campo podendo perder por até 3 a 0 em Paris para avançar às quartas de final da Champions League.

Para o confronto, o técnico Pochettino terá os retornos de Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos e Layvin Kurzawa, que foram poupados na vitória sobre o Brestois por 3 a 0 na Copa da França.

Enquanto Neymar segue fora, Marco Verratti, Mbabpe e Mauro Icardi podem formar o ataque do PSG.

"Neymar não pode jogar. Esperamos vê-lo de volta ao gramado em breve para ajudar a equipe", disse o treinador.

🎙 Mauricio Pochettino : « @neymarjr n'est pas en mesure de jouer demain. Nous espérons le revoir très rapidement sur le terrain pour aider l'équipe. »https://t.co/ZJSDfD6F0T#PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2021

Do outro lado, o Barcelona busca o milagre no nível do que fez em 2016/17: precisa de uma vitória por quatro gols de diferença.

Gerard Pique, Sergi Roberto seguem ausentes. Já Ronald Araujo é dúvida, mas pode retornar.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappe; Icardi.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO PSG NA UCL

Já o PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos. Em sete jogos, registra cinco vitórias e duas derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

Barcelona 1 x 4 PSG - 16 de fevereiro de 2021

O Barcelona encerrou a primeira fase em segundo lugar do grupo G, com 15 pontos, atrás da Juventus. Até o momento, foram cinco vitórias e duas derrotas na Liga dos Campeões.

JOGOS DO BARCELONA NA UCL

Barcelona 5 x 1 Ferecváros - 20 de outubro de 2020

Juventus 0 x 2 Barcelona - 28 de outubro de 2020

Barcelona 2 x 1 Dínamo de Kiev - 4 de novembro de 2020

Dìnamo de Kiev 0 x 4 Barcelona - 24 de novembro de 2020

Ferencváros 0 x 3 Barcelona - 2 de dezembro de 2020

Barcelona 0 x 3 Juventus - 8 de dezembro de 2020

Barcelona 1 x 4 PSG - 16 de fevereiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Bordeaux 0 x 1 PSG Ligue 1 3 de março de 2021 Brestois 0 x 3 PSG Copa da França 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Nantes Ligue 1 14 de março de 2021 17h (de Brasíia) Lyon x PSG Ligue 1 21 de março de 2021 17h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 0 Sevilla Copa del Rey 3 de março de 2021 Osasuna 0 x 2 Barcelona LaLiga 6 de março de 2021

Próximas partidas