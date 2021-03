PSG está (quase) pronto para eliminar o Barcelona. E sem Neymar

Parisienses recebem o clube catalão nesta quarta (10), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League

Mauricio Pochettino já tem uma ideia dos 11 jogadores que vai mandar a campo nesta quarta-feira (10) contra o Barcelona, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Mas algumas dúvidas permanecem, principalmente porque Neymar e Alessandro Florenzi ainda estão afastados dos gramados e são tratados como dúvidas. Quem vai acompanhar Mbappé e Icardi na frente? Quem de Kehrer ou Florenzi ocupará a linha da defesa? Estas questões vão encontrar respostas nos próximos dias enquanto Marco Verratti e Angel Di Maria conseguiram encontrar algum ritmo no último sábado (6), na vitória sobre o Brestois por 3 a 0.

Satisfação de Verratti

Recuperado de uma contusão no pé e capitão em Brest, Marco Verratti teve um retorno convincente como titular. Depois de ter falhado nos jogos contra o Dijon e Bordeaux, o jogador não parecia sentir dores durante os 74 minutos em campo.

Melhor, ele parecia muito confortável, mostrando precisão nas suas escolhas e fazendo um trabalho interessante na perda da bola em seu papel habitual de craque. Um bom presságio antes do duelo contra o Barça.

O retorno de Di Maria

O retorno de Angel Di Maria também era esperado. Longe dos gramados desde o dia 7 de fevereiro, o ex-jogador do Real Madrid pôde disputar alguns minutos no Stade Francis-Le Blé ao dar lugar a Pablo Sarabia, autor do terceiro gol da equipe.

Caso Di Maria não esteja pronto para começar contra o Barcelona, ​​seus substitutos naturais são Pablo Sarabia e Julian Draxler.

Kehrer está pronto?

Kehrer também foi observado, enquanto a dúvida paira sobre a participação de Alessandro Florenzi contra o Barça. Ele é a alternativa mais confiável.

A vantagem do PSG

O PSG venceu o primeiro jogo por 4 a 1 no jogo de ida pelas oitavas. Agora, os franceses podem perder por até 3 a 0 no jogo da volta, no Parc des Princes.