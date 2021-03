Por PSG e Espanyol, Pochettino reconhece “sabor especial” caso elimine o Barcelona

O time francês vai para o jogo de volta com uma boa vantagem depois de fazer 4 a 1 no Camp Nou

Mauricio Pochettino está preparado para o jogo contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, como treinador do PSG. Depois de abrir uma vantagem de 4 a 1 jogando fora de casa, o argentino confessou que vai ter um "gosto especial” caso elimine o time catalão.

Tanto como jogador quanto como treinador, Pochettino defendeu as cores do Espanyol, rival catlão do Barcelona. Somando suas passagens, o argentino tem 10 anos de história com as cores do time espanhol e, portanto, tem certa identificação com a equipe.

Junto com a identificação está a rivalidade, que pode fazer com que eliminar o Barcelona seja espacial para o treinador. “Não sou um torcedor sem limites do Espanyol, mas vencer o Barça tem um sabor especial . Queremos vencer pelo PSG, pelos nossos jogadores, pelos torcedores e, finalmente, por nós mesmos", disse o técnico, admitindo uma motivação extra para o duelo.

Mas, mesmo com a boa vantagem construída no jogo de ida, no Camp Nou, o PSG ainda precisa enfrentar alguns fantasmas do passado para conseguir a classificação. Em 2017, depois de um 4 a 0 em Paris, sofreu uma virada de 6 a 1 para o mesmo Barcelona, em 2019 foi uma pênalti cobrado por Marcus Ashford, do Manchester United, no final do jogo que eliminou os franceses também nas oitavas de final e, na temporada passada, um gol de Kingsley Coman, no segundo tempo da final, acabou com o sonho do título inédito para o time de Neymar e cia.

“A memória da derrota sofrida para o Barça em 2017 ainda está presente. No entanto, chegamos com uma nova energia, acreditamos que temos potencial para continuar na disputa da Liga dos Campeões”, disse. "Este passado não nos afeta. Viemos aqui com espírito livre e sem preconceitos. Essas idéias apenas transmitem negatividade. Ficar focado no passado limita suas possibilidades futuras".

Garantindo que o PSG vai fazer de tudo para chegar ao título, Pochettino e sua equipe enfrentam o Barcelona nesta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Por conta da vitória larga fora de casa, os franceses podem perder por três gols de diferenças, e ainda assim se classificam para a disputa das quartas de final.