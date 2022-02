PSG apresenta nova camisa em parceria com Michael Jordan; veja preço e onde comprar

Mais uma vez, a parceria entre PSG e Jordan desenvolveu uma bela camisa de futebol. Para a temporada 2021/22, o clube e a marca fizeram um uniforme que homenageia o lendário Chicago Bulls, de basquete, da década de 1990.

Foto: Getty

A camiseta branca, com detalhes nas mangas e gola em vermelho, lembra o mesmo uniforme que Michael Jordan utilizava quando defendia o Bulls, no auge da conquista de seis títulos da NBA quase seguidos.

Tanto o elenco masculino quanto o feminino vão utilizar o uniforme para a segunda parte da temporada. Além da camisa, os calções também lembram o uniforme de basquete, misturando as modalidades num kit completo, como o PSG relatou em nota oficial de anúncio:

Foto: Getty

“Os calções de futebol incorporam o padrão de losangos, e a coleção completa combina a identidade do clube, os códigos icônicos do basquete e os da cultura de rua.

“Todas as peças da coleção misturam códigos de futebol e basquete para criar um estilo arrojado e único.”

O pré-lançamento aconteceu nesta quinta-feira (10), enquanto a coleção lifestyle será disponibilizada no dia 15 de fevereiro.

Veja mais informações da camisa 4 do PSG para a temporada 2021/22!

Onde comprar o novo uniforme do PSG 2021/22?

No momento, o local disponível para compra é na loja original do PSG, e através do site do clube é possível acessar ao uniforme. Possivelmente, nos próximos dias, o uniforme será liberado na loja da Nike, atual vendedora das camisas da equipe francesa.

Quais os valores do novo uniforme do PSG 2021/22?

Quem aí gostou dessa nova camisa do PSG? 😮 pic.twitter.com/a6pc8k6nrV — GOAL Brasil (@GoalBR) February 10, 2022

Na loja do clube, os preços variam de acordo com tamanhos e estilo do uniforme: a camisa "Vapor Match" está custando 158 dólares (R$ 824,95 na conversão literal), enquanto a versão comum, masculina e feminina, atinge os 105 dólares (cerca de R$ 548,23).

Além disso, as camisas comuns na versão de adulto, estampadas com nome e número dos jogadores, chega aos 128 dólares no site do PSG (R$ 668,31). Os valores citados podem ser alterados assim que o kit for disponibilizado nas lojas do Brasil.